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    Економіка та фінанси

    Минулого місяця в Україні зменшилася кількість одержувачів субсидій

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    <p>У січні 2019 року призначено субсидії 367,5 тис. домогосподарств</p> - Минулого місяця в Україні зменшилася кількість одержувачів субсидій

    У січні 2019 року призначено субсидії 367,5 тис. домогосподарств

    Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні зменшився в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 21,3%

    Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2019 року одержували 3649,0 тисяч домогосподарств, у той час як у грудні 2018 року - 3916,8 тисяч.

    Про це в середу повідомляється на сайті Держстату.

    За даними відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні зменшився в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 21,3% і склав 915,9 грн.

    Водночас повідомляється, що в січні 2019 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 279,4 тисяч домогосподарств - на 55,5% більше, ніж у січні 2018 року.

    За даними Держстату, у січні 2019 року призначено субсидії 367,5 тис. домогосподарств. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств збільшилась у 2,1 разу.

    Нагадаємо, Кабмін схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

    У середині лютого повідомлялося, що 4,2 млн домогосподарств в Україні мають право на отримання субсидії. З тих, хто отримає субсидію у грошовій формі, 70% - пенсіонери, а 1,2 млн - це працездатне населення, яке потребує допомоги.

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