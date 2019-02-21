Минулого місяця в Україні зменшилася кількість одержувачів субсидій



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У січні 2019 року призначено субсидії 367,5 тис. домогосподарств

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні зменшився в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 21,3%

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2019 року одержували 3649,0 тисяч домогосподарств, у той час як у грудні 2018 року - 3916,8 тисяч.

Про це в середу повідомляється на сайті Держстату.

За даними відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні зменшився в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 21,3% і склав 915,9 грн.

Водночас повідомляється, що в січні 2019 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 279,4 тисяч домогосподарств - на 55,5% більше, ніж у січні 2018 року.

За даними Держстату, у січні 2019 року призначено субсидії 367,5 тис. домогосподарств. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств збільшилась у 2,1 разу.

Нагадаємо, Кабмін схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

У середині лютого повідомлялося, що 4,2 млн домогосподарств в Україні мають право на отримання субсидії. З тих, хто отримає субсидію у грошовій формі, 70% - пенсіонери, а 1,2 млн - це працездатне населення, яке потребує допомоги.