Мін’юст обіцяє дозволити купівлю-продаж квартир: яким регіонам відкриють реєстри

Мін'юст обіцяє відкрити реєстри для операцій купівлі-продажу квартир, але тільки у тих регіонах, де не ведуться бойові дії і немає загрози отримання інформації окупантами

Державні реєстри були закриті з початком війни через міркування безпеки

З 24 лютого купівля-продаж нерухомості заборонений, дозволено тільки реєстрацію новобудов. Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив у інтерв’ю «Схемам».

За словами Малюськи, є критично важливим зареєструвати право власності на житло у новобудові. «Йде війна, і якщо це майно буде пошкоджене, то інвестору потрібні правоустановчі документи для того, щоб довести свої збитки. Це реєстрація нового майна, відповідно, ризик крадіжки мінімальний», – зазначив очільник Мін’юсту, пояснюючи, чому саме ця операція була дозволена навіть на період війни.

Разом з тим, купівля-продаж квартир зараз неможливі через закриття Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«Ми точно знаємо, що після 24 лютого на територіях, які були окуповані, ФСБ приходило до наших співробітників, які вимушені були там залишатись, з вимогою показати реєстри і увійти в них», – пояснив Малюська. Саме тому реєстри і були заблоковані. Крім того, доступ до них закрили і з міркувань безпеки, зазначив міністр: «Правоохоронна система природньо працює в дуже лімітованому режимі – тому що більшість зусиль направлена на захист від збройної агресії», тож збільшувався б ризик того, що шахрайські схеми, пов’язані із цією операцією, не будуть розкриті.

Втім, Міністерство юстиції буде пропонувати Кабміну частково відкрити реєстри. «Наша мета протягом кількох тижнів, можливо місяця, повернути можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості, як у довоєнний період – на територіях, де бойові дії не ведуться», – заявив Денис Малюська.

Крім того, міністр пропонує запровадити норму для убезпечення від схем із фірмами-«прокладками», коли за один день нерухомість може продаватися кілька разів: «Якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, – він його продати не може. Тобто нотаріус не зареєструє відчуження».

Нагадаємо, про інтерес окупантів до деяких ключових реєстрів Міністерства юстиції Денис Малюська заявляв ще на початку березня.