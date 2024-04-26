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Організував пограбування ЧАЕС: оголошено підозру заступнику гендиректора «Росатома»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Організував пограбування ЧАЕС: оголошено підозру заступнику гендиректора «Росатома»
Росіяни захопили ЧАЕС у першу ж добу повномасштабного вторгення і до 31 березня 2022 року утримували ЧАЕС, зробивши тут одну зі своїх баз на півночі України
фото з відкритих джерел

Працівники «Росатому» вивезли з Чорнобильської АЕС радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання та майже 700 компʼютерів

Слідчі Нацполіції оголосили підозру російському генерал-майору поліції заступнику гендиректора «Росатому» за пограбування ЧАЕС під час окупації. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Під прикриттям військових рф представники російської державної корпорації з атомної енергії окупували українську Чорнобильську атомну електростанцію і хотіли нею управляти. Але коли зрозуміли, що не можуть опанувати роботу ЧАЕС під час виведення її з експлуатації – просто розграбували майно», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що працівники «Росатому» вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі і радіаційні дозиметри. Загальна сума збитків станції становить майже мільйярд гривень.

Як відомо, окупанти утримували в заручниках працівників АЕС та військових Національної гвардії України, які її захищали.

«Для ідентифікації воєнних злочинців слідчі вивчили 670 тисяч відеозаписів з камер відеоспостереження, допитали 85 свідків скоєних злочинів та провели майже сотню слідчих експериментів. Слідчим вдалось встановити понад 100 осіб, серед яких працівники «Росатому», російські журналісти та військовослужбовці, серед них – чотири генерали та три полковники збройних сил Російської Федерації», – повідомляє Нацполіція.

Працівниками «Росатому» керував генерал-майор російської поліції, заступник генерального директора та дослідницького інституту «ВНІПІпромтехнології» з безпеки. Слідчі Нацполіції оголосили йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни, санкція якої передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2022 році СБУ зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи Збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення об’єктів державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

До слова, частина вкраденої в лабораторіях Чорнобиля техніки знаходиться у Білорусі.

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Теги: 24 лютого Чорнобильська АЕС майно розслідування пограбування окупанти

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