Гроші на оренду житла у Польщі: українські біженці мають нову можливість

Для того, аби отримати допомогу, українці мають відповідати низці умов

Українські біженці у Польщі можуть подати заявку на участь у програмі «Крок Додому», яка спрощує процес оренди житла. Однак для цього потрібно відповідати певним критеріям. Про це йдеться на сайті Польського консультанта.

Так, скористатися програмою «Крок Додому» (Krok do Domu) пропонує українським біженцям фонд Habitat for Humanity Poland. Це цілий набір заходів для підтримки осіб, які рятуються від війни, але мають труднощі з орендою житла в Польщі. В рамках програми пропонуються різні послуги, спрямовані на підвищення доступності та полегшення оренди житла.

Завданням учасників програми є прагнення до підписання договору оренди, зокрема перегляд пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, вибір житла тощо.

Для того, щоб взяти участь у програмі «Крок Додому», необхідно відповідати наступним критеріям:

документально підтвердити перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

законно перебувати на території Польщі в даний час (на момент подання заявки);

готовність орендувати житло не менш як на 12 місяців;

мати дохід домогосподарства не вище 3000 – 4500 злотих (залежно від воєводства);

належати до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла.

При цьому, погоджуючись на участь у програмі «Крок Додому», слід розуміти що:

програма діє на всій території Польщі;

комунікація з учасником проходить дистанційно: за допомогою email та/або телефону;

підтримка Habitat Poland надається безкоштовно, але учасники повинні будуть покрити частину витрат, пов'язаних із орендою житла, наприклад, орендну плату (тобто Фонд не сплачує за житло повністю, а співфінансує його на встановлену під час розгляду суму).

До того ж підтримка надається при наданні необхідних документів під час процесу верифікації. У разі невідповідності вимогам Фонд має право відмовити заявнику.

До слова, Польща пообіцяла Україні допомогти в репатріації чоловіків, які підлягають призову. Окрім етичних міркувань, цей крок може мати ще й значний негативний вплив на польську економіку. Про це пише Forbes. Якщо тисячі громадян України, які проживають у Польщі, будуть змушені залишити роботу й піти в армію, це суттєво вдарить по економіці країни, зазначає видання. Крім того, зростають побоювання, що значна кількість українців намагатиметься залишити Польщу, щоб уникнути військової служби.