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Росія відповіла на заяви Франції та Британії щодо війни істерикою і погрозами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія відповіла на заяви Франції та Британії щодо війни істерикою і погрозами
Пєсков стурбований заявами президента Франції та очільника МЗС Великої Британії
фото: росЗМІ

Прессекретар Путіна знову заявив про ескалацію напруженості навколо війни в Україні

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков влаштував істерику та вчергове погрожував через заяви Франції та Великої Британії щодо війни. Про це пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі стурбовані та вважають «небезпечними» і такими, що «нагнітають напруженість» останні заяви президента Франції та очільника МЗС Великої Британії. Йдеться про можливу присутність західних військ в Україні та удари британською зброєю по території країни-агресорки.

«Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав – коли це стосується Франції, на більш експертному рівні – коли це стосується Великої Британії», – заявив Пєсков.

Речник диктатора додав, що це веде до «прямої ескалації напруженості» навколо війни в Україні. Він пригрозив, що це потенційно «може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки».

«Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість», – підкреслив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримує свої слова про можливе відправлення військ до України. Він переконаний, що відправка військових до України є основною умовою європейської безпеки та військової надійності. Він додав, що лідерам інших країн доведеться поставити собі це питання, якщо Росія вирішила піти далі.

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії. «Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона може захищати себе», – сказав він у Києві.

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Теги: росія Девід Кемерон Україна Еммануель Макрон президент прессекретар Дмитро Пєсков

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