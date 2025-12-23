Головна Гроші Економіка
Агентство Fitch вивело Україну із зони «обмеженого дефолту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Агентство Fitch вивело Україну із зони «обмеженого дефолту»
Рішення зумовлене успішною реструктуризацією ВВП-варантів
фото: depositphotos.com

Через продовження війни рейтинг України демонструє значні кредитні ризики

Агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня RD (обмежений дефолт) до CCC (значний кредитний ризик). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опублікований звіт.

Рішення Fitch зумовлене успішною реструктуризацією ВВП-варантів, яка передбачає їх обмін на нові облігації. Вони отримали рейтинг CCC+, оскільки мають посилений захист: у разі майбутніх реструктуризацій їхня номінальна вартість може подвоїтися.

Загалом Україна успішно реструктуризувала 94% свого зовнішнього комерційного державного боргу. Фінансову стабільність України додатково посилює масштабна кредитна допомога від Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках, що суттєво знижує ризики неплатоспроможності у найближчій перспективі.

Водночас рейтинг України продовжує відображати серйозні кредитні ризики через продовження війни та її наслідки. Ключові пункти потенційної мирної угоди залишаються невирішеними, тому швидкого припинення бойових дій не очікується. Крім того, як зазначає Fitch, на рейтинг негативно впливають інституційні проблеми, зокрема низький рівень верховенства права та високий рівень корупції.

Нагадаємо, у серпні 2024 року агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України з C (дефолт неминучий) до RD (обмежений дефолт)

Як відомо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро.

До слова, дохідність 30-річних облігацій Євросоюзу зросла на дев’ять базисних пунктів – до 4,14% – після того, як блок ухвалив рішення надати Україні позику в 90 млрд євро протягом наступних двох років.

Агентство Fitch вивело Україну із зони «обмеженого дефолту»
Агентство Fitch вивело Україну із зони «обмеженого дефолту»
ДПС нарахувала податок українцям, які заробляють на OnlyFans
ДПС нарахувала податок українцям, які заробляють на OnlyFans
Українці за кордоном зобов’язані декларувати іноземні доходи – Податкова
Українці за кордоном зобов’язані декларувати іноземні доходи – Податкова
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
Аналітики вирахували, скільки Україна заробляла на експортованій тонні брухту у 2024 році
Аналітики вирахували, скільки Україна заробляла на експортованій тонні брухту у 2024 році
Ланцюг боргів руйнує енергоринок і відлякує інвесторів – голова Комітету сталого розвитку ЄБА
Ланцюг боргів руйнує енергоринок і відлякує інвесторів – голова Комітету сталого розвитку ЄБА

