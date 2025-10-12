Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання
фото: depositphotos.com

Наразі держава не визначила чіткий механізм сплати податків для суб’єктів лобіювання

Зареєстровані суб’єкти лобіювання добиваються внесення змін до законодавства з метою ефективного функціонування інституту лобістів. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів».

За словами лобіста та адвоката Дениса Кешкентія, потрібно доопрацювати класифікатор видів економічної діяльності, передбачивши лобіювання як самостійного виду. Як приклад, юрист навів гіпотетичну ситуацію з отриманням 1 тис. грн для просування морозива. Гроші можна витратити на купівлю морозива, зустріч з різними виробниками та привітання дитини – усе це три різні види витрат. Проте клієнт платить лобісту не за «купівлю» законопроєкту, а за витрачений час для досягнення мети, що є формою винагороди за професійну роботу.

Заступник голови правління Національної асоціації лобістів України Ірина Шаповалова підтвердила «Главкому», що наразі держава не визначила чіткий механізм сплати податків для суб’єктів лобіювання. А саме – відсутній окремий КВЕД. Йдеться про визначення коду економічної діяльності, який має не лише технічне, а й велике репутаційне значення для лобістів, підкреслила вона.

«Формально робота лобістів підпадає під класифікатор «Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю», однак подібне формулювання не відповідає правовому статусу суб’єкта лобіювання, визначеному законом про лобіювання. Національна асоціація лобістів України працює над впровадженням коду КВЕД для лобістської діяльності, оскільки це важливо для професійного статусу, належної державної реєстрації, податкового адміністрування і головне –  відмежує від суміжних видів діяльності», – вважає Ірина Шаповалова.

Крім того, новостворені лобісти скаржаться на недосконалій роботі Реєстру прозорості, який веде НАЗК, і де реєструються суб’єкти лобіювання.

«Я поспілкувався з колегами, які зареєстрували в реєстрі Адвокатські об'єднання спочатку. Вони також згодні, що це помилка, тому потім зареєструвались як фізичні особи. Так що на цей час реєстр – недосконалий і штучно розширений», – зазначив співрозмовник «Главкому», який став лобістом.

Водночас керівниця Української асоціації лобіювання і співвласниця ТОВ «Гуд Політікс» Ганна Лачихіна вважає, що у Реєстрі громадськість побачить, інтереси в яких сферах  найбільше лобіюються, які бізнес-структури найбільше долучаються до процесу прийняття рішень. Кожна комунікація на рівні Верховної Ради, міністерств (посадовці категорій «А») з лобістами автоматично залишатиме слід у звітах, що відображатимуться у Реєстрі прозорості.

«Як виглядає професія лобіста? Найголовніше – це розуміння, як працює політична система, як працює система державного управління. Тобто процедурні моменти: як приймаються рішення; які стадії вони долають; які є дедлайни для кожного етапу прийняття рішень на рівні держави. Іще важливими навичками лобіста є розгалужена мережа контактів та зв’язків в органах державної влади на різних рівнях, а також вміння доносити свою позицію під різними кутами зору. Він має бути хорошим переговорником, від якого у подальшому залежатиме прийняття рішення посадовою особою», – додала експерт.

Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання.

Як повідомляв «Главком», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов запевнив, що ухвалений закон про лобіювання регулює легальний та прозорий вплив на владу. В інтерв’ю виданню парламентар зазначив: «Лобізм і корупція – це різні речі. Лобізм – це легальний та прозорий вплив, а корупція завжди відбувається поза законом».

Читайте також:

Теги: гроші бізнес закон держава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральний директор Ford зізнався, який вибір зробив його син
Син генерального директора Ford обрав кар'єру механіка замість коледжу
9 жовтня, 10:18
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
8 жовтня, 15:28
Юридичний бізнес концентрується у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині
В Україні за девʼять місяців відкрилося більше юридичних компаній, ніж за весь 2024 рік
8 жовтня, 10:04
З грантового коворкінгу в Тернополі зробили платну студію танців
Танцювальна студія замість коворкінгу для переселенців. Син заммера Тернополя втрапив у скандал
7 жовтня, 11:53
Препарати з Азії продавали через інтернет як «чудо-засіб» для схуднення
«Препарати для схуднення» з Азії: поліція Києва ліквідувала канал збуту психотропів на 52 млн грн
3 жовтня, 11:33
Зумери готові до частої зміни роботи
Високої зарплати вже недостатньо. Покоління зумерів у Німеччині масово змінює роботу
26 вересня, 17:56
Восени минулого року легендарний гурт гучно відсвяткував 30-річчя з моменту заснування
Вакарчук назвав перший гонорар гурту «Океан Ельзи» та хто його виплатив
24 вересня, 10:41
Розглядати російський кредитний ринок як драйвер зростання економіки найближчим часом безглуздо
Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився
19 вересня, 18:28
Українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року
Польща ухвалила закон, який змінює правила виплат для українських біженців
13 вересня, 01:54

Економіка

В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group
«Рішали» в законі. Юристи, наближені до влади, зареєструвалися як лобісти: список
«Рішали» в законі. Юристи, наближені до влади, зареєструвалися як лобісти: список
Зміни до правил роздрібного ринку усунуть лазівку для боржників – ексміністр енергетики
Зміни до правил роздрібного ринку усунуть лазівку для боржників – ексміністр енергетики
Державний «Ощадбанк» отримав новий статус
Державний «Ощадбанк» отримав новий статус
Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні перевищила тарифи ЄС
Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні перевищила тарифи ЄС

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua