Податкова оновила план перевірок бізнесу: кому приготуватися

До кінця року Податкова планує перевірити понад тисячу компаній

Державна податкова служба у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. Згідно з новими даними, 4908 перевірок заплановано у 2025 році. Це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

79% перевірок припадають на компанії (3881 підприємство) і 21% на ФОПів (1027 бізнесів). Найбільше перевірок заплановано на грудень: податківці проведуть 482 перевірки.

Загалом до кінця року Податкова планує перевірити 1016 компаній (73%), 42 фінансові установи та нерезидентів (3%), 268 фопів (19,3%) та 65 бізнесів, щодо яких є питання по сплаті ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%). Водночас серед підприємств, які залишилися у плані, є ті, що вже не ведуть діяльність: у девʼяти компаній порушено справу про банкрутство, ще девʼять перебувають у стані припинення, а чотири вже закриті офіційно.

Найбільше до кінця року перевірятимуть бізнеси та компанії, що працюють у сфері гуртової торгівлі (272 компанії або 24%), сільського господарства (119 або 11%), виробництва харчових продуктів (76 або 7%), складського господарства та логістики (64 або 6%) та роздрібної торгівлі (49 або 4%).

Кожна п'ята перевірка відбудеться у столиці – 219, наслідують податківці з Дніпропетровщини (122 або 11%), Одещини (114 або 10%), Львівщини (79 або 7%) та Полтавщини (60 або 5,4%). Варто зазначити, що з жовтня до кінця року Податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв’язки. У списку, зокрема, «ОККО-Експрес» (74,8 млрд грн річного доходу), «Кернел-Трейд» (90,9 млрд грн), «Оператор ГТС України» (38,5 млрд грн), «Метінвест-СМЦ» (37,8 млрд грн), мережа Eva (26,9 млрд грн) та «Омега» (20 млрд грн).

Нагадаємо, за останній квартал бізнесів, що відповідають стандартам прозорого ведення в Україні, поменшало на 26%. 6 619 компаній та 530 ФОПів наразі перебувають в оновленому переліку Клубу білого бізнесу.

До слова, Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів та їхньою автоматизацією. Зокрема, розробляється та тестується нова система для ефективнішого стягнення податкового боргу. Про ці зміни було оголошено під час традиційної зустрічі команди ДПС із представниками 55 бізнес-асоціацій та інститутів громадянського суспільства.