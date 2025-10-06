Головна Гроші Бізнес
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину
У 2024 році було зафіксовано 323 справи про рейдерство
80% від загальної кількості проваджень стосуються підроблення документів

168 кримінальних проваджень щодо рейдерства було відкрито цьогоріч. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період торік. Якщо у 2024 році, в середньому, щомісяця відкривалося 33 справи, то цьогоріч – лише 21. Загалом, за чотири роки кількість справ про рейдерство поменшало у 3,4 раза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот»

Абсолютна більшість проваджень – це випадки підроблення документів (ст. 205-1 ККУ). Цьогоріч відкрито 134 такі справи або 80% від загальної кількості. Підозру вручено менш ніж у половині справ (62), а до суду направлено лише 40% (53). За протидію господарській діяльності (ст. 206 ККУ) зареєстровано 23 провадження – на 42% менше, ніж торік. Проте жодної підозри не вручено та жодна справа не потрапила до суду.

Ще менше справ відкрито за протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2) – лише 11, що більш ніж удвічі менше, ніж торік. Підозру вручено лише в одному випадку, а до суду не дійшло жодної справи. Водночас Офіс протидії рейдерству, куди звертаються постраждалі із відповідними скаргами, розглянув 830 звернень за той же період. Втім це також на 40% менше, ніж торік.

Найчастіше скарги стосувалися нерухомості – 676 (81%), ще 154 випадки були пов’язані з бізнесом. На незаконне заволодіння нерухомістю цьогоріч скаржаться на 43% менше. Якщо у 2024 році більшість скарг подавав бізнес, то цьогоріч ситуація змінилася, скарг поменшало на 15%. У 2025 році половину скарг подали люди (411). Компанії зверталися 232 рази (28%), органи місцевого самоврядування – 162 (20%). Решту скарг подали державні органи та суб’єкти реєстрації.

Переважна більшість скарг (818 із 830) розглядалася колегіально. З них 247 було задоволено (30%), 243 – відхилено (30%), а ще 328 залишили без розгляду (40%). 10 скарг щодо бізнесу та 2 щодо нерухомості було задоволено одноособовими рішеннями цьогоріч.

Рейдерство – вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо).

Нагадаємо, у 2024 році було зафіксовано 323 справи про рейдерство. Це на 11% менше, ніж позаторік та майже в 1,8 раза менше, ніж у 2021 році. Лише 28% усіх проваджень зареєстрованих торік дійшли до суду, що трохи більше, ніж в середньому було у перші роки повномасштабного вторгнення. Втім близько 40% справ потрапляли на розгляд у 2021 та 2020 роках.

До слова, Федерація роботодавців України спільно кількома іншими обʼєднаннями підприємців має намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак.

