Ексначальник штабу «Азову» Кротевич пішов у бізнес

Богдан «Тавр» Кротевич після звільнення зі ЗСУ розповів про свій приватний бізнес

Богдан «Тавр» Кротевич, який понад 10 років служив у лавах бригади «Азов» і пройшов російський полон, звільнився зі Збройних Сил України та повернувся до цивільного життя. В інтерв’ю він розповів, що його діяльність тепер поділена на три незалежні сектори, які дозволяють йому залишатися фінансово незалежним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Богдана Кротевича для УП.

Кротевич окреслив свою нову діяльність, яка охоплює сферу оборони, громадський активізм та приватний бізнес.

«Я поділив своє цивільне життя на три сектори. Два з них пересікаються, один окремий. Перший – це, простими словами, можна було б назвати громадський активізм. Але я сюди вкладаю більше таку думку створення якихось державних інституцій. Другий сектор – це оборони, куди включно входить моя контора. І третій сектор – це звичайний приватний бізнес, який насправді мене робить незалежним, тому що я сам себе забезпечую, і я нікому не належу, і мені це подобається», – розповів Кротевич.

На питання про свій приватний бізнес, «Тавр» уточнив, що займається виробництвом одягу.

«Я виробляю одяг, можна так сказати. Назва Apache», – розкрив Кротевич.

Він додав, що хотів би, щоб його продукт завойовував клієнтів якістю, а не його гучним ім’ям.

Раніше «Главком» розповідав, що підполковник Богдан «Тавр» Кротевич, який займав посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов», після звільнення планував створити свою приватну компанію.

Кротевич вирішив створити приватну структуру під назвою «Стратегічне оперативно-розвідувальне агентство» (Soia). Її завданням стане збір розвідданих щодо Росії, Білорусі, Північної Кореї та інших держав, що мають ворожу політику щодо України. Окрім того, агентство виступатиме як експертна ланка між Україною та західними партнерами.

До слова, колишній начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів. Як передає «Главком», про це Кротевич сказав в інтерв’ю The Guardian.

Так, ветеран заявив, що Сирський і нинішнє керівництво займаються «ручним мікроуправлінням всією армією», і звернув увагу на накази, що віддаються солдатам і підрозділам, які змушують їх відпочивати і базуватися занадто близько до фронту.

Раніше начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram

Коротевич не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку «азовця», ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».