Е-гривню в Україні запровадять після війни – НБУ

Запуск цифрової валюти відклали, щоб доопрацювати технічні рішення та врахувати міжнародний досвід

Національний банк України відклав впровадження е-гривні через війну. Регулятор використовує цей час для пошуку найкращих технічних рішень та вивчення практик інших центральних банків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу.

Голова НБУ повідомив, що запуск е-гривні в Україні відтерміновано через війну та необхідність значних інвестицій для реалізації проєкту.

«Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього рішення. Крім того, цей час ми використаємо для того, щоб знайти якнайкраще технічне рішення», – зазначив Пишний.

Він додав, що Нацбанк активно вивчає досвід інших країн та співпрацює з провідними центральними банками світу, зокрема Європейським центральним банком, Бундесбанком та Центральним банком Сінгапуру, аби створити якісну модель цифрової гривні.

Реалізація е-гривні потребує значних інвестицій, тому її запровадження планують після завершення війни та стабілізації економічної ситуації в країні.

«Ми уважно слідкуємо за тими напрацюваннями, які відбуваються в інших центральних банках, зокрема в Європейському центральному банку, Бундесбанку, Центральному банку Сінгапуру. Ми хочемо зробити це рішення максимально якісним, яке враховує найкращий досвід і практики», – підкреслив він.

Очільник НБУ додав, що впровадження цифрової валюти потребуватиме значних інвестицій, тому реалізацію відклали до більш стабільного періоду. «Саме через війну, з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне введення», – підсумував Пишний.

Нагадаємо, що цифрова гривня в Україні стане новою альтернативною формою грошей, яка поєднуватиме можливості безготівкових і готівкових платежів. Заступник голови НБУ Олексій Шабан підкреслив, що е-гривня не замінює традиційну валюту: громадяни зможуть самостійно вирішувати, користуватися цифровою гривнею чи ні. Впровадження цифрової валюти спрямоване на підвищення зручності платежів та адаптацію української фінансової системи до сучасних технологій.