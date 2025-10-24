Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Е-гривню в Україні запровадять після війни – НБУ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Е-гривню в Україні запровадять після війни – НБУ
Е-гривня з’явиться після завершення війни
фото: gsminfo.com.ua

Запуск цифрової валюти відклали, щоб доопрацювати технічні рішення та врахувати міжнародний досвід

Національний банк України відклав впровадження е-гривні через війну. Регулятор використовує цей час для пошуку найкращих технічних рішень та вивчення практик інших центральних банків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу.

Голова НБУ повідомив, що запуск е-гривні в Україні відтерміновано через війну та необхідність значних інвестицій для реалізації проєкту.

«Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього рішення. Крім того, цей час ми використаємо для того, щоб знайти якнайкраще технічне рішення», – зазначив Пишний.

Він додав, що Нацбанк активно вивчає досвід інших країн та співпрацює з провідними центральними банками світу, зокрема Європейським центральним банком, Бундесбанком та Центральним банком Сінгапуру, аби створити якісну модель цифрової гривні.

Реалізація е-гривні потребує значних інвестицій, тому її запровадження планують після завершення війни та стабілізації економічної ситуації в країні.

«Ми уважно слідкуємо за тими напрацюваннями, які відбуваються в інших центральних банках, зокрема в Європейському центральному банку, Бундесбанку, Центральному банку Сінгапуру. Ми хочемо зробити це рішення максимально якісним, яке враховує найкращий досвід і практики», – підкреслив він.

Очільник НБУ додав, що впровадження цифрової валюти потребуватиме значних інвестицій, тому реалізацію відклали до більш стабільного періоду. «Саме через війну, з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне введення», – підсумував Пишний.

Нагадаємо, що цифрова гривня в Україні стане новою альтернативною формою грошей, яка поєднуватиме можливості безготівкових і готівкових платежів. Заступник голови НБУ Олексій Шабан підкреслив, що е-гривня не замінює традиційну валюту: громадяни зможуть самостійно вирішувати, користуватися цифровою гривнею чи ні. Впровадження цифрової валюти спрямоване на підвищення зручності платежів та адаптацію української фінансової системи до сучасних технологій.

Читайте також:

Теги: Нацбанк гривня війна інвестиції Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як діяти українцям вже сьогодні
Як зробити 2026 роком перелому без чарівної зброї
10 жовтня, 15:11
Контроль санкцій – ключ до зупинки російської армії
Це дозволяє Росії воювати далі
7 жовтня, 15:18
Ініціатива Трампа не внесла суттєвих змін у хід дискусії міністрів із «українського досьє»
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
21 жовтня, 17:37
Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК»
ССО вразили новий російський ракетний корабель «Град»: що відомо
4 жовтня, 14:33
Світові інвестори повертаються на китайський ринок
Іноземні інвестори повертаються на ринок Китаю
29 вересня, 12:18
Мілонов: Всі букмекерські мають бути закриті, а їхні фінанси використані для закупівлі дронів
Депутат Думи закликав заборонити у Росії ставки на спорт, а букмекерів – відправити на війну
3 жовтня, 12:42
Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині
Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ
15 жовтня, 11:00
За словами Левітт, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та «посилено» працювати для завершення війни
Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім
18 жовтня, 18:58
Президент США видав нову порцію заяв про Україну
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви
20 жовтня, 19:31

Економіка

Е-гривню в Україні запровадять після війни – НБУ
Е-гривню в Україні запровадять після війни – НБУ
Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу
Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це загроза для інвестицій в Україну – Асоціація добувної промисловості
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це загроза для інвестицій в Україну – Асоціація добувної промисловості
Майже 400 тис. грн за гектар. Де в Україні найдорожча та найдешевша земля
Майже 400 тис. грн за гектар. Де в Україні найдорожча та найдешевша земля
Туристичний збір різко підскочив у цьогорічний сезон відпусток
Туристичний збір різко підскочив у цьогорічний сезон відпусток
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua