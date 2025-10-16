Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна

У своєму зверненні інвестори вказують на неетичну поведінку ICU

Група українських інвесторів, які постраждали від дій групи «Інвестиційний капітал Україна» (ICU), направила відкритого листа народному депутату Петру Порошенку. Інвестори просять Порошенко, як авторитетного лідера українського бізнесу, допомогти у вирішенні конфліктної ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Шановний Петре Олексійовичу, просимо Вас скористатись своїм авторитетом і впливом на бізнес середовище, та довести до відома власників компанії ICU думку про помилковість та недоброчесність їх дій», – йдеться у листі.

Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна фото 1
Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна фото 2
Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна фото 3

У своєму зверненні інвестори вказують на неетичну поведінку ICU, яка блокує процес реструктуризації облігацій Loan Participation Notes (LPN), емітованих E.M.I.S. Finance B.V.

Ініціатори листа наголошують, що з повагою ставляться до права на приватність та самостійне ведення справ кожним з інвесторів. Однак сьогоднішні дії ICU суттєво та негативно зачіпають інтереси понад сотні українських родин. Більше 170 дрібних власників облігацій зіткнулися з тим, що ICU ігнорує думку та права інших інвесторів та діє виключно у власних інтересах.

Як зазначається у листі, інвестори вкладали кошти в цінні папери компанії E.M.I.S. Finance B.V., які у попередні роки продавалися та обслуговувались через низку фінансових установ, у тому числі «Сенс Банк». Однак, після введення санкцій проти колишніх власників банку, обслуговування цих паперів було припинено. Разом з тим нідерландська компанія E.M.I.S. Finance B.V. запропонувала реструктуризацію зобов’язань, на яку погодилася більшість власників цінних паперів - LPN. На жаль, компанія ICU, яка володіє контрольним пакетом у двох із десяти серій LPN, виступила проти цієї реструктуризації. Це, на думку інвесторів, заблокувало справедливий вихід із ситуації для сотень невеликих українських інвесторів. Вони вважають, що ICU сповідує стратегію так званого «vulture fund» – фонду, який скуповує борги зі знижкою і чекає на відновлення емітента для отримання максимального прибутку.

Варто зазначити, що ICU публічно обіцяла піти назустріч та дозволити співінвесторам обміняти свої LPN на реструктуризовані папери, однак не виконала свою обіцянку.

«Нехай, вважають інвестори, ICU реалізовують свої проєкти з елементами звичної їм агресивної манери вести бізнес де завгодно, але не в Україні, в умовах війни, політичної нестабільності та масштабних людських втрат. Заробіток на крові та сльозах ніколи не викликали поваги, та провокували лише рішучі зворотні дії», – йдеться у листі.

Інвестори вважають, що саме Петро Порошенко, який активно допомагає ЗСУ, протидіє «Бізнесу на крові» та сам знаходиться під несправедливим тиском, міг би вплинути на співвласників інвесткомпанії ICU та переконати їх прислухатись до думки більшості інвесторів, аби знайти вихід з «глухого кута», та прийняти зважене та справедливе рішення в інтересах всіх інвесторів.

«Якщо авторитет Петра Порошенка не призведе до нормалізації ситуації, група інвесторів має намір домагатися суспільної оцінки дій ICU та звернеться до фінансових регуляторів України та Великої Британії», – резюмується у зверненні.

Теги: Петро Порошенко інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт зазначив, що без вирішення критичних проблем жодна реформа енергоринку не буде повноцінною
Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку – експерт
14 жовтня, 15:15
Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів Влада і бізнес
10 жовтня, 16:15
Позовні вимоги дружини Порошенка оцінювалися у 17,1 млрд грн
Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско
4 жовтня, 08:35
Світові інвестори повертаються на китайський ринок
Іноземні інвестори повертаються на ринок Китаю
29 вересня, 12:18
Рішення про звільнення Микити Богачова було ухвалено 22 вересня
Київська кондитерська фабрика «Рошен» отримала нового гендиректора
23 вересня, 11:13
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
22 вересня, 01:25
Українські водойми зеленіють так само, як і торік
Чому в Україні зеленіють річки? Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» знайшов пояснення
20 вересня, 11:30
З січня 2022 року сім'ї експрезидента Порошенка не вдається скасувати арешт низки майна
Порошенки рятують майно. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі Війна і бізнес
19 вересня, 21:35
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають
17 вересня, 05:23

Бізнес

Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна
Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна
Підвищення тарифів на вантажні перевезення це удар по економічній безпеці України під час війни – ICC Ukraine
Підвищення тарифів на вантажні перевезення це удар по економічній безпеці України під час війни – ICC Ukraine
Поляки заполонили український ринок картоплею: виробники пояснюють, чи варто бити на сполох
Поляки заполонили український ринок картоплею: виробники пояснюють, чи варто бити на сполох
Українська картопля Європі не потрібна: виробники пояснили причини
Українська картопля Європі не потрібна: виробники пояснили причини
Метінвест Ахметова увійшов до топ-10 найбільших платників податків України
Метінвест Ахметова увійшов до топ-10 найбільших платників податків України
Експорт металобрухту б’є рекорди: показник вже перевищив минулий рік
Експорт металобрухту б’є рекорди: показник вже перевищив минулий рік

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua