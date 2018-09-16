Модний бренд Генрі Бендель закриває всі свої магазини після сотні років існування



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Вироби бренду

Бренд став відомим за свій впізнаваний дизайн з білими і коричневими смугами

Американська фірма елітних товарів Генрі Бендель назавжди закриє свої двері для покупців в січні.

Компанія-власник заявила, що закриє всі 23 магазини Генрі Бендель в США, а також веб-сайт фірми.

Цей модний бренд з'явився більше ста років тому і став відомим за свій впізнаваний дизайн з білими і коричневими смугами. Він особливо популярний серед молодих дівчат.

У серпні компанія знизила прогнози по прибутку через невпевнених продажів, частково через поширення онлайн-магазинів.

Джерело: NHK