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    Економіка та фінанси

    Модний бренд Генрі Бендель закриває всі свої магазини після сотні років існування

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    Вироби бренду - Модний бренд Генрі Бендель закриває всі свої магазини після сотні років існування
    Вироби бренду

    Бренд став відомим за свій впізнаваний дизайн з білими і коричневими смугами

    Американська фірма елітних товарів Генрі Бендель назавжди закриє свої двері для покупців в січні.

    Компанія-власник заявила, що закриє всі 23 магазини Генрі Бендель в США, а також веб-сайт фірми.

    Цей модний бренд з'явився більше ста років тому і став відомим за свій впізнаваний дизайн з білими і коричневими смугами. Він особливо популярний серед молодих дівчат.

    У серпні компанія знизила прогнози по прибутку через невпевнених продажів, частково через поширення онлайн-магазинів.

    Джерело: NHK

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