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Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф
фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Зараз населення платить 1,44 гривні за кВт/год

Сьогодні, 25 квітня на своєму засідання Кабінет міністрів продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», – сказав він.

Нагадаємо, уряд України вирішив зберегти діючі тарифи на електроенергію до 30 квітня. с якщо споживається менше 250 кВт/год на місяць та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

Раніше повідомлялося, що уряд і НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які не мінялися з 2017 року. Найбільш ймовірний варіант – поділ споживачів на дві категорії відповідно до рівня споживання – менше 1000 кВт*год на місяць та понад 1000 кВт*год на місяць.

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Теги: НКРЕКП тарифи міністр електроенергія влада населення Денис Шмигаль

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