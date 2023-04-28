Українців попередили про дефіцит електроенергії влітку – Укренерго (відео)

Водночас, в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності

Через російські обстріли по об'єктах інфраструктури України енергетична система досі перебуває у складному становищі. Зокрема, це може призвести до дефіциту електроенергії влітку.

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Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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За його словами, дефіцит електроенергії є сезонним явищем. Водночас, в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

«Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку – дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит. І влітку, і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії», – розповів Кудрицький.

Між іншим, як зазначалося раніше, безперебійному експорту електроенергії до країн Європи перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) зволікає із затвердженням цього порядку. Про це повідомили в «Укренерго».