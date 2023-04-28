Головна Новини
search button user button menu button

Українців попередили про дефіцит електроенергії влітку – Укренерго (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українців попередили про дефіцит електроенергії влітку – Укренерго (відео)
Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку – дефіцит
фото з відкритих джерел

Водночас, в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності

Через російські обстріли по об'єктах інфраструктури України енергетична система досі перебуває у складному становищі. Зокрема, це може призвести до дефіциту електроенергії влітку.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, дефіцит електроенергії є сезонним явищем. Водночас, в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

«Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку – дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит. І влітку, і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії», – розповів Кудрицький.

Між іншим, як зазначалося раніше, безперебійному експорту електроенергії до країн Європи перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) зволікає із затвердженням цього порядку. Про це повідомили в «Укренерго».

Теги: Укренерго електроенергія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення ще не ухвалено
Подорожчання електроенергії: влада назвала два варіанти тарифу
22 квiтня, 12:18
Скріншот відео
Лайма Вайкуле звинуватила Росію у приватизації дня Перемоги: почалася істерика
21 квiтня, 22:57
Чи воює РФ китайською зброєю: Данілов прокоментував злиті документи Пентагону
Чи воює РФ китайською зброєю: Данілов прокоментував злиті документи Пентагону
17 квiтня, 06:20
В енергетичній компанії про аварію подробиці не повідомляють
На Київщині відключили світло: що трапилось
16 квiтня, 12:04
Україна домовилася, зокрема, про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією
Україна отримає додаткову макрофінансову допомогу від G7: деталі
15 квiтня, 01:59
Українські спортсмени більше не зможуть змагатися з росіянами і білорусами на міжнародній арені
Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)
13 квiтня, 22:41
Максим Білявський
Експорт електроенергії допоможе ліквідувати дефіцит коштів в 20 млрд грн на енергоринку – «Центр Разумкова»
1 квiтня, 13:27
Готуємо наступні кроки для перемоги – Зеленський
Готуємо наступні кроки для перемоги – Зеленський
30 березня, 22:45
Гауляйтер Криму Аксьонов створив власну ПВК, якою керує соратник Пригожина
Деокупація Криму: від страху росіяни створюють приватні військові компанії
30 березня, 16:21

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
38K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
23K
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
16K
Що потрібно, аби виключити Росію з ООН? Польський дипломат озвучив варіант
11K
Ракетний удар по Миколаєву: нові деталі нічного терору (фото)
7145
Завтра вступає в дію закон про «рибну реформу»: що зміниться?

Новини

Українців попередили про дефіцит електроенергії влітку – Укренерго (відео)
Сьогодні, 01:06
У бою загинув український журналіст і комунікаційник Олександр Бондаренко
Сьогодні, 00:46
Верещук сказала скільки українців залишилося без житла через напад Росії (відео)
Вчора, 23:31
На окупованих територіях ворог змушує місцевих жителів дивитися пропагандистські фільми
Вчора, 23:11
Генерал армії США оцінив реальну кількість сухопутних військ РФ в Україні
Вчора, 22:52
Повернення усіх депортованих українських дітей та покарання Росії – звернення президента
Вчора, 22:28

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту