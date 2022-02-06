Колишній російський журналіст похвалився українським паспортом

Суханов зізнався, що у Росію його не тягне

Суханов зізнався, що йому довелося пройти співбесіду із представниками спецслужб

Ведучий телеканалу «Україна», ексспівробітник російського «РЕН ТВ» Олексій Суханов отримав український паспорт. Свіженьким документом у «Дії» він похвалився Катерині Осадчій у програмі «Світське життя».

Суханов зізнався, що йому довелося пройти співбесіду із представниками спецслужб.

«Звісно, вони мають перевірити, зараз такі складні часи», – сказав журналіст.

На зауваження ж ведучої, що він тепер за жодних обставин не зможе повернутися до Росії, Суханов відповів:

«Поклавши руку на серце, мене туди і не тягне, якщо відверто. Можливо, украй жорстоко пролунають мої слова».

Раніше колишній російський журналіст виступив проти РФ і підтримав українську мову.

Також депутат Державної Думи Росії, уродженець Одеси Анатолій Вассерман назвав український народ «злочинцями» під час виступу перед російськими депутатами.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік погрожував барменці. Як стверджують очевидці, через українську мову.

Як відомо, Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чому досі нікого не оштрафували за порушення мовного закону. За словами мовного омбудсмена, для оформлення скарги порушення слід зафіксувати в письмовому вигляді або як аудіо або відео. До слова, сума штрафу коливатиметься від 5100 до 6800 грн.

Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

Днями у столиці сталася трагедія: через українську мову зарізали молодого спортсмена.

Читайте також: