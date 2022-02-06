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    Сільські голови на Хмельниччині підробляли заповіти та забирали землю односельчан

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    Сільських голів обвинувачують у зловживанні службовим становищем&nbsp; - Сільські голови на Хмельниччині підробляли заповіти та забирали землю односельчан
    Сільських голів обвинувачують у зловживанні службовим становищем 
    фото з відкритих джерел

    Зловмисникам загрожує обмеження волі та штраф

    На Хмельниччині до суду скерували обвинувальні акти щодо двох сільських голів, які підробляли заповіти померлих односельчан. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

    «За даними слідства, голова села «розпорядилась» майном давно померлих односельчан, які за життя нікому його не заповіли. На підставі підроблених нею заповітів її знайомі отримали у власність більше 5 га землі. Інша обраниця не посоромилась оформити заповіт щодо 3,3 га землі на ім’я свого чоловіка», – повідомили у прокуратурі.

    Сільських голів обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службове підроблення (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України).

    Санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 4250 до 12750 грн.

    Раніше повідомлялося, що понад 103 гектари, або майже 3% усієї землі сільськогосподарського призначення, що була виділена учасникам АТО на Волині, наразі зосереджено у власності ТОВ «МГК Форест» – компанії, що пов’язують із народним депутатом сьомого та восьмого скликань Сергієм Мартиняком.

    Нагадаємо, ціни на сільськогосподарські землі на аукціонах зросли на 430%.

    Також з 1 січня 2022 року набрав чинності законопроєкт 5600, який скасовує оподаткування (5% та 1,5% від експертної вартості землі) при здійсненні першої купівлі-продажу земельної ділянки.

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    Теги: Хмельниччина АТО суд ціни штраф
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    Сільські голови на Хмельниччині підробляли заповіти та забирали землю односельчан