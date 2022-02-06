Сільські голови на Хмельниччині підробляли заповіти та забирали землю односельчан

Зловмисникам загрожує обмеження волі та штраф

На Хмельниччині до суду скерували обвинувальні акти щодо двох сільських голів, які підробляли заповіти померлих односельчан. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

«За даними слідства, голова села «розпорядилась» майном давно померлих односельчан, які за життя нікому його не заповіли. На підставі підроблених нею заповітів її знайомі отримали у власність більше 5 га землі. Інша обраниця не посоромилась оформити заповіт щодо 3,3 га землі на ім’я свого чоловіка», – повідомили у прокуратурі.

Сільських голів обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службове підроблення (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 4250 до 12750 грн.

Раніше повідомлялося, що понад 103 гектари, або майже 3% усієї землі сільськогосподарського призначення, що була виділена учасникам АТО на Волині, наразі зосереджено у власності ТОВ «МГК Форест» – компанії, що пов’язують із народним депутатом сьомого та восьмого скликань Сергієм Мартиняком.

Нагадаємо, ціни на сільськогосподарські землі на аукціонах зросли на 430%.

Також з 1 січня 2022 року набрав чинності законопроєкт 5600, який скасовує оподаткування (5% та 1,5% від експертної вартості землі) при здійсненні першої купівлі-продажу земельної ділянки.

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