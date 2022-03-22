«Нафтогаз» повідомив, коли Україна припинить транзит російського газу

Російські війська в Україні дуже обережні щодо транзитної газової інфраструктури

Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо. Про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі Bloomberg, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що не може розкривати деталі політичних дискусій з президентом, Росією, Євросоюзом, але як генеральний директор компанії повинен забезпечити безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості.

Україна зараз повністю контролює транзит газу, а «Газпром» використовує законтрактовані потужності. Зазначається, що великі російські компанії, як і раніше, можуть використовувати свої рахунки на Заході для отримання грошей за експорт нафти і газу. Вітренко уточнив, що оплата за транзит здійснюється в євро та доларах.

Вітренко пропонує заморозити кошти від його продажу на ескроу-рахунках (це рахунок, де кошти зберігаються до виконання зобов'язань за договором обома сторонами – Ред.) до виведення російських військ з України.

Російські війська в Україні дуже обережні щодо транзитної газової інфраструктури, хоча не шкодують розподільну інфраструктуру. «для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм власним комерційним інтересам та своїм комерційним відносинам», - сказав Вітренко.

За його словами, були спроби з боку Росії втрутитися у роботу трьох компресорних станцій на сході України, проте після попередження про ризики таких дій для транзиту «російські війська стали поводитися по-іншому».

Раніше Вітренко запевнив, що запасів газу в Україні більш ніж достатньо для задоволення потреб населення.

До слова, Болгарія вирішила відмовитися від поставок російського газу через війну, яку Росія розв’язала проти України.