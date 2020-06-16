З початку року на Закарпатті зафіксовано 115 крадіжок газу



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Спеціалісти «Закарпатгаз» за 5 місяців зафіксували крадіжок газу на суму 960 тисяч гривень

Порушники спричинили збитки на понад 960 тисяч гривень

Впродовж 5 місяців цього року спеціалісти АТ «Закарпатгаз» виявили 115 випадків несанкціонованого відбору природного газу. Про це повідомила пресслужба АТ «Закарпатгаз».

За словами технічного директора АТ «Закарпатгаз» Олександра Голуба, крадіжки побутовими споживачами становлять 90 випадків, а підприємствами та організаціями різних форм власності — 25. Таким чином, порушники спричинили збитки у розмірі більше ніж 960 тисяч гривень.

Найчастіші порушення — втручання у роботу газових лічильників, зрив або пошкодження пломб на запірних пристроях, інвентарних заглушок, несанкціоноване відновлення газоспоживання, а також несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок якого перевищується діапазон обчислення вузла обліку.

Виявляючи такі факти, спеціалісти діють відповідно до інструкцій. Нерідко такі справи доводяться до суду. «У випадку виявлення незаконних дій фахівці підприємства складають і передають на розгляд відповідної комісії акт. Згодом споживача запрошують на розгляд справи. Якщо він не виконує припис комісії, тоді справа потрапляє в суд. Особливо це стосується несанкціонованих газопроводів та врізок в існуючі газопроводи. Такі люди повинні усвідомлювати, що своїми діями не тільки наносять збитки підприємству, через що будуть покарані, а й наражають на смертельну небезпеку себе, родичів та сусідів», – пояснив технічний директор АТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб.

Так, уже передано до суду справу про крадіжку, яку вчинив підприємець із села Пийтерфолво, що на Виноградівщині. Йому нарахановано 148 тисяч гривень штрафних санкцій за несанкціоноване підключення газових приладів. Штраф за крадіжку може отримати і фізична особа (населення). Так, за несанкціонований газопровід на 221 тис. грн. був оштрафований мешканець села Кам’янське Іршавського району. У 2019-му році газовиками було виявлено 29 несанкціонованих газопроводів, збитки від яких перевищили 586 тисяч гривень.

Нагадаємо, з початку 2020 року спеціалісти АТ «Дніпропетровськгаз» зафіксували 85 фактів несанкціонованого використання споживачами блакитного палива.