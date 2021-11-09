У листопаді на первинному ринку житла очікується обвал попиту: що буде з цінами

Причина скорочення попиту – загострення ситуації з пандемією

Останній місяць осені позначиться для вітчизняного ринку нерухомості значним скороченням попиту. У великих містах України у цьому місяці попит на первинному ринку житла скоротиться на 20%, повідомляє Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

Загалом зменшення активності з другої половини вересня до грудня становитиме близько 30%. Основною причиною такої ситуації на ринку експерти вважають загострення пандемії.

«Попри те, що для вакцинованих громадян фактично не запроваджено обмежень для інвестування в первинний ринок житла, активне негативне інформаційне тло про рівень захворюваності на ковід стане суттєвим фактором для відтермінування угод щонайменше на 1,5-2 місяці», – пояснив президент організації Юрій Піта.

За підсумками жовтня у найбільших містах лише трохи більше 50% компаній мають достатні фінансові можливості продовжувати будівництво протягом певного періоду без залучення коштів інвесторів. До того ж на первинному ринку існують значні ризики для вкладання коштів, а перебіг пандемії лише загострює їх.

«Тому цікавість потенційних покупців до того чи іншого житлового комплексу залежатиме ще й від активності ведення будівництва», – підсумував експерт.

Попри очікуване скорочення попиту та можливі проблеми з веденням будівельних робіт, до кінця року забудовники навряд чи ризикнуть збільшувати ціну. «У найближчі два місяці коливання вартості квадратного метра на первинному ринку житла в найбільших містах України не перевищить 0,5-1%, що буде головним виразником цінової стабілізації», – наголосив Піта.

Раніше повідомлялося, що від наступного року податок на нерухомість збільшиться на 20%.

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