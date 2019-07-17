На Миколаївщині популярність онлайн-платежів за газ за півроку зросла на третину



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Кожен шостий клієнт ТОВ «Миколаївгаз Збут» сплачує за газ онлайн

У червні платіжними системами скористалися понад 53 тис. клієнтів ТОВ «Миколаївгаз Збут», а це майже кожний шостий споживач газу Миколаївської області.

Вже четвертий рік поспіль компанія працює над розширенням спектру можливостей для своїх клієнтів зручно сплачувати за газ. Так одним із найпопулярніших наразі є Особистий кабінет на сайті 104.ua. За його допомогою можна не лише сплатити за газ, а й передати показання лічильника, переглянути історію своїх нарахувань та платежів, завантажити рахунок, дізнатися актуальну ціну на природний газ і навіть звернутися до фахівців газової компанії з питанням. Наразі зручність Особистого кабінету оцінили вже понад 85 тис. споживачів газу Миколаївщини.

Що стосується платіжних систем, інтерес до них останній часом також значно зріс. Якщо порівнювати січень і червень 2019 року, то кількість онлайн-платежів по них зросла на 35% - з 39,6 тис. до 53,1 тис.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб розширити функціонал взаємодії з нами. Прагнемо спростити для наших клієнтів можливість передати показання лічильника і своєчасно сплатити за газ, щоб вони не гаяли свій час, стоячи у чергах, а могли провести його з користю у свої справах. І ми раді відмітити, що нам це вдається, адже все більше клієнтів віддають перевагу дистанційним сервісам», - резюмує директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

У компанії відмічають, що останнім часом помітили й позитивну динаміку в частині розрахунків споживачів за природний газ. Так, у травні за газ, спожитий у квітні, клієнти компанії розрахувались на 80%, а вже в червні ця позначка сягнула майже 100%.

Проте миколаївці ще не погасили всі борги, накопичені за опалювальний період з жовтня 2018р. по квітень 2019р. Загальна сума заборгованості складає майже 420 млн гривень.

Борг за газ може стати причиною для відмови у виплаті субсидій, та нарахуванні пені. Тому у «Миколаївгаз Збуті» нагадують, що згідно з Правилами постачання природного газу побутовий споживач зобов'язаний щомісяця забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу. Якщо він не мав можливості це робити певний період і накопичив борги, йому необхідно звернутись до компанії для укладення договору реструктуризації. В іншому випадку газопостачання йому буде обмежено.