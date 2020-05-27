На Уолл-стріт частково повернулися брокери



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Доступ до будівлі біржі обмежений, журналісти в приміщення поки не допускаються

Кількість брокерів скоротили приблизно в чотири рази, між робочими місцями встановили розмежувальні панелі

Після двомісячної перерви брокери Уолл-стріт повернулися до роботи в залі Нью-Йоркської фондової бірж.

Про це повідомляється на сайті торгового майданчика у вівторок, 26 травня.

Сигнал про початок сесії дав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

«Сьогодні, 26 березня, відкривається операційний зал, закритий два місяці тому через пандемію. Це відбувається в умовах, коли ми починаємо спільну роботу по всій Америці з відновлення економіки. Ми починаємо роботу з дотриманням вимог безпеки, вводячи нові заходи безпеки для того, щоб звести до мінімуму загрозу стресу для системи охорони здоров'я і ризики для тих, хто працює з нами під одним дахом», - зазначила президент біржі Стейсі Каннінгем.

При цьому умови роботи в залі біржі змінилися: кількість брокерів скоротили приблизно в чотири рази, між їхніми робочими місцями встановили пластикові розмежувальні панелі, всі, хто знаходяться в залі, зобов'язані носити маски. Доступ до будівлі біржі обмежений, журналісти в приміщення поки не допускаються, на вході нанесена розмітка, що відзначає соціальну дистанцію 2 метри для тих, хто входять, у відвідувачів перевіряють температуру, учасникам торгів настійно рекомендовано не користуватися громадським транспортом. У робочих приміщеннях щовечора буде проводитися дезінфекція.

Відразу після початку сесії промисловий індекс Dow Jones виріс на 614,14 пункту (2,51%), до позначки 25 079,30. Індекс S & P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, піднявся на 65,02 пункту (2,20%) і виявився на позначці 3 020,47. Індекс електронної біржі Nasdaq виріс на 171,68 пункту (1,84%), до 9 496,27.

Нагадаємо, біржа перейшла в електронний формат роботи 23 березня через пандемію коронавірусу.

До слова, кількість померлих від коронавірусу у США перевищила 100 тисяч.

Сполучені Штати зберігають лідерство за кількістю хворих і померлих від коронавірусу. Причому, найбільш критична ситуація з поширенням хвороби спостерігається в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Іллінойс.

Кількість зафіксованих у світі випадків Covid-19 станом на вечір 26 травня становить 5 637 525 випадків, включаючи 349 301 летальних, 2 404 977 людей одужали.

Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.