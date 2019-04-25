Нацбанк виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн



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Центробанк надіслав листи до правоохоронних органів

Національний банк України в І кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

Так, станом на 31 березня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:

перевірок з питань фінансового моніторингу - 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.

аналізу валютних операцій - 1 лист з інформацією про банк щодо обсягів експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд грн) та можливого ненадходження виручки за експортовану продукцію, що може свідчити, зокрема, про порушення вимог закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн грн та 105,6 млн доларів.