Шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші через криптобіржу

У повідомленні вказано фішингове посилання нібито для скасування заявки

Чжао розповів про фішингові SMS-повідомлення, які почали приходити клієнтам торгової платформи

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао попередив користувачів криптовалютної біржі про новий спосіб шахрайства. За словами Чжао, останнім часом збільшилася кількість фішингових SMS-розсилок клієнтам торгової платформи, де повідомляється про подання заявки на виведення коштів з біржі.

У повідомленні вказано фішингове посилання нібито для скасування заявки, за допомогою якої зловмисники збирають дані.

There is a massive Phishing scam via SMS with a link to cancel withdrawals. It leads to a phishing website to harvest your credential as in the screenshot below.



NEVER click on links from SMS!



Always go to https://t.co/9rMMAmtCxH via a bookmark or type it in.



Stay #SAFU pic.twitter.com/erNwe90FN1 — CZ Binance (@cz_binance) February 4, 2022

Чжао закликав ніколи не переходити за посиланнями в подібних повідомленнях і завжди перевіряти URL-адресу криптобіржі.

Наприкінці січня стало відомо, що шахраї почали розсилати у соціальних мережах недостовірні повідомлення про запуск криптовалютних карток Binance на території Росії. У Binance спростували цю інформацію, а також закликали не переказувати кошти та не розкривати свої персональні дані шахраям.

Нагадаємо, шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші в українців.

До слова, на Харківщині поліція викрила злочинну діяльність 20-річного парубка, який називався жіночими іменами і виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств.