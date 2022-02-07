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    Шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші через криптобіржу

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    У повідомленні вказано фішингове посилання нібито для скасування заявки - Шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші через криптобіржу

    У повідомленні вказано фішингове посилання нібито для скасування заявки

    фото з відкритих джерел

    Чжао розповів про фішингові SMS-повідомлення, які почали приходити клієнтам торгової платформи

    Генеральний директор Binance Чанпен Чжао попередив користувачів криптовалютної біржі про новий спосіб шахрайства. За словами Чжао, останнім часом збільшилася кількість фішингових SMS-розсилок клієнтам торгової платформи, де повідомляється про подання заявки на виведення коштів з біржі.

    У повідомленні вказано фішингове посилання нібито для скасування заявки, за допомогою якої зловмисники збирають дані.

    Чжао закликав ніколи не переходити за посиланнями в подібних повідомленнях і завжди перевіряти URL-адресу криптобіржі.

    Наприкінці січня стало відомо, що шахраї почали розсилати у соціальних мережах недостовірні повідомлення про запуск криптовалютних карток Binance на території Росії. У Binance спростували цю інформацію, а також закликали не переказувати кошти та не розкривати свої персональні дані шахраям.

    Нагадаємо, шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші в українців.

    До слова, на Харківщині поліція викрила злочинну діяльність 20-річного парубка, який називався жіночими іменами і виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств.

    Теги: шахрайство гроші криптовалюта
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    Шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші через криптобіржу