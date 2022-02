Шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші через криптобіржу

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао попередив користувачів криптовалютної біржі про новий спосіб шахрайства. За словами Чжао, останнім часом збільшилася кількість фішингових SMS-розсилок клієнтам торгової платформи, де повідомляється про подання заявки на виведення коштів з біржі.

У повідомленні вказано фішингове посилання нібито для скасування заявки, за допомогою якої зловмисники збирають дані.

There is a massive Phishing scam via SMS with a link to cancel withdrawals. It leads to a phishing website to harvest your credential as in the screenshot below.



NEVER click on links from SMS!



Always go to https://t.co/9rMMAmtCxH via a bookmark or type it in.



Stay #SAFU pic.twitter.com/erNwe90FN1