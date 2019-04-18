«Приватбанк» заспокоїв: черг до банкоматів немає, ліміти не вводили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «Приватбанку» наразі ліквідність становить майже 100%

Державний «Приватбанк» продовжує роботу в штатному режимі, має достатньо ліквідності і не вводив ліміти на зняття готівки в банкоматах і касах.

Про це заявив глава правління «Приватбанку» Петр Крумханзл на прес-брифінгу.

«Ми не бачимо нестандартних ситуацій, банк забезпечений ліквідністю і працює прибутково», - заявив Крумханзл.

Він зазначив, що в «Приватбанку» наразі ліквідність становить майже 100%.

«У нас немає жодних нестандартних ситуацій, у нас немає того, щоб клієнти банку знімали більше, ніж зазвичай. Тому ми плануємо працювати як зазвичай. У нас є запаси», - зазначив голова правління банку.

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».