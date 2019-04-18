«Приватбанк» заспокоїв: черг до банкоматів немає, ліміти не вводили
-
Розсилка
У «Приватбанку» наразі ліквідність становить майже 100%
Державний «Приватбанк» продовжує роботу в штатному режимі, має достатньо ліквідності і не вводив ліміти на зняття готівки в банкоматах і касах.
Про це заявив глава правління «Приватбанку» Петр Крумханзл на прес-брифінгу.
«Ми не бачимо нестандартних ситуацій, банк забезпечений ліквідністю і працює прибутково», - заявив Крумханзл.
Він зазначив, що в «Приватбанку» наразі ліквідність становить майже 100%.
«У нас немає жодних нестандартних ситуацій, у нас немає того, щоб клієнти банку знімали більше, ніж зазвичай. Тому ми плануємо працювати як зазвичай. У нас є запаси», - зазначив голова правління банку.
Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.
Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.
Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.
Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».
Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».
У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».