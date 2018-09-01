Нацбанк не береться прогнозувати курс гривні



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За режиму гнучкого курсоутворення курс гривні визначає ринок

Національний банк офіційно не оприлюднює жодних прогнозів курсу гривні, оскільки він визначається ринком.

Про це йдеться у коментарі директора департаменту комунікацій Національного банку Наталії Бондаренко.

«За режиму гнучкого курсоутворення курс гривні визначає ринок. Він залежить безпосередньо від пропозиції валюти з боку експортерів та інших продавців валюти і від попиту на валюту з боку імпортерів та інших покупців валюти», – сказала Бондаренко.

За її словами, це стосується як міжбанківського курсу гривні, так і офіційного курсу гривні, який визначається як середньозважений курс гривні за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку протягом дня.

«Відповідно, в таких умовах Національний банк не може брати на себе зобов’язання забезпечити курс гривні на певній відмітці. Тому, щоб запобігти створенню ілюзорних курсових орієнтирів для населення, бізнесу та інших учасників ринку, Національний банк офіційно не оприлюднює жодних прогнозів курсу гривні», – заявила представниця регулятора.

«Будь-які кількісні прогнози курсу гривні, які останнім часом озвучують експерти та посадові особи, не відображають позицію Національного банку. В жодному разі не можна вважати ці прогнози зобов’язанням Національного банку чи індикатором для політики Національного банку», – повідомила вона.

У НБУ наполягають, що будь-які прогнози курсу – аналітиків комерційних організацій чи Національного банку для внутрішнього користування при підготовці макроекономічних прогнозів – це лише технічні, розрахункові показники, які базуються на певному баченні розвитку ситуації в економіці і можуть змінюватися в залежності від того, як змінюється ситуація.

«Разом з тим, Національний банк послідовно дотримується позиції, що його завдання – зменшити інтенсивність коливань курсу гривні. Адже надмірні коливання курсу гривні призводять до погіршення очікувань та можуть становити ризик для зниження інфляції до цілі (5% +/- 1 п.п. на найближчі роки)», – повідомила Бондаренко.

«Щоб запобігти надмірним «розгойдуванням» курсу, в період суттєвих коливань в бік знецінення, викликаних ситуативними чинниками, НБУ продає валюту, а за наявності надлишкової пропозиції, яка спричиняє коливання в бік зміцнення, – викуповує її в незначних обсягах для поповнення міжнародних резервів», – заявили в НБУ.

Національний банк слідкує за розвитком ситуації на валютному ринку та готовий і надалі здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких «стрибків» курсу.

Коментар Нацбанку став реакцією на заяву голови Ради НБУ Богдана Данилишина в ефірі одного з телеканалів, де він спрогнозував курс гривні на кінець 2018 року на рівні 28,5 за долар.

Нагадаємо, що напередодні заступник голови Нацбанку Олег Чурій заявляв, що «ані відповідно до закону, ані відповідно до конституції, Нацбанк не відповідає за курс гривні», а з 2011 до 2014 рік там витратили на підтримку гривні 40 мільярдів доларів.

Із середини липня 2018 року американський долар подорожчав на майже 2 гривні.

Джерело: Економічна правда