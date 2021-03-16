Українці збувають долари. Що відбувається на валютному ринку?

Національний банк другий тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку

На готівковому ринку України спостерігається незначне переважання пропозиції валюти над попитом (+34 млн з початку березня). Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Данилишин нагадав, що курс гривні до долара США на міжбанківському ринку продовжує перебувати у боковому тренді на рівні близько 27,7 грн/$. @Цьому сприяє близьке до збалансованого співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків (надлишковий попит на іноземну валюту на умовах «форвард» компенсується її пропозицією на умовах «спот»)», – зазначив він.

За його словами, переважання пропозиції валюти над попитом дозволило скоротити чистий продаж готівкової іноземної валюти банками з початку року до $21 млн.

Данилишин також повідомив, що Національний банк другий тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку. «З початку року сальдо валютних інтервенцій НБУ становить 240 млн. доларів США. З урахуванням виплат з погашення боргу уряду та Національного банку перед МВФ у сумі 295,5 млн. СПЗ міжнародні резерви НБУ станом на 15.03 скоротились до 27,8 млрд. доларів США», – написав він.

Як повідомлялося, минулого та цього робочого тижня тренд на зміцнення гривні продовжився, хоча є символічним, на кілька копійок. Але до курсу 27,5 грн за долар, який був у березні 2020 року, залишилося зовсім небагато.

На вівторок, 16 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,64 грн/$.

Нагадаємо, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати.

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