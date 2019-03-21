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    Економіка та фінанси

    Нацбанк програв у суді майже 130 млн грн власнику збанкрутілого банку

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    &laquo;Радикал банк&raquo; визнали неплатоспроможним у липні 2015 року - Нацбанк програв у суді майже 130 млн грн власнику збанкрутілого банку
    «Радикал банк» визнали неплатоспроможним у липні 2015 року

    Акціонер «Радикал Банку» домагався відшкодувати втрачену вартість акцій фінустанови

    Господарський суд Києва зобов'язав Національний банк України виплатити власнику ліквідованого «Радикал Банку» 128,94 мільйона гривень компенсації «за незаконне рішення щодо ліквідації банку».

    Про це повідомляє FinClub.

    Позов проти НБУ подала компанія, яка володіла 71% акції банку - «Промислова інноваційна компанія». Так, акціонер вважав незаконним рішення Нацбанку щодо ліквідації банку та через суд домагався відшкодувати втрачену вартість акцій «Радикал банку».

    Зазначимо, що «Радикал банк» визнали неплатоспроможним у липні 2015 року, а ліквідували його у листопаді того ж року.

    До слова, українські банки різко збільшили прибуток на початку року.

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