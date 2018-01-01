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    Економіка та фінанси

    Нацбанк ще трохи послабив гривню

    Гривня втратила ще 9 копійок
    На понеділок, 15 січня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 9 копійок - до 28,5366 грн/долар. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.  Так, на сьогодні курс гривні до євро встановлено на рівні 34,6349 грн/євро (34,1832 грн/євро 12 січня). 10 російських рублів коштують 5,0416 грн (4,9909 грн 12 січня). Нагадаємо,
    • Сьогодні, 08:48
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    Гривня втратила ще 9 копійок

    На понеділок, 15 січня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 9 копійок - до 28,5366 грн/долар. Про це повідомляється на сайті Нацбанку. 

    Так, на сьогодні курс гривні до євро встановлено на рівні 34,6349 грн/євро (34,1832 грн/євро 12 січня). 10 російських рублів коштують 5,0416 грн (4,9909 грн 12 січня).

    Нагадаємо, що на 12 січня було встановлено офіційний курс гривні на рівні 28,4457 грн/долар.

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