Нацбанк скасував ліміт на перерахунок дивідендів за кордон



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Скасування ліміту на репатріацію дивідендів є третім суттєвим валютним ослабленням за останні три тижні

З 10 липня бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні

Національний банк України скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів за кордон для поліпшення інвестиційного клімату.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«З 10 липня бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні у розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи», - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що репатріація дивідендів загалом істотно не впливає на ринок, оскільки купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту.

«У першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму $1,27 млрд, з яких $1,07 млрд - за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж за аналогічний період минулого року» , - додали у НБУ.

Скасування ліміту на репатріацію дивідендів є третім суттєвим валютним ослабленням за останні три тижні, резюмували у Нацбанку.

До слова, раніше в НБУ підрахували, що гроші на банківських рахунках тримають лише 12% українців.