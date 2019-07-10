Нацбанк скасував ліміт на перерахунок дивідендів за кордон
З 10 липня бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні
Національний банк України скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів за кордон для поліпшення інвестиційного клімату.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«З 10 липня бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні у розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи», - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку пояснили, що репатріація дивідендів загалом істотно не впливає на ринок, оскільки купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту.
«У першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму $1,27 млрд, з яких $1,07 млрд - за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж за аналогічний період минулого року» , - додали у НБУ.
Скасування ліміту на репатріацію дивідендів є третім суттєвим валютним ослабленням за останні три тижні, резюмували у Нацбанку.
До слова, раніше в НБУ підрахували, що гроші на банківських рахунках тримають лише 12% українців.