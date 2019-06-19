Нацбанк скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом



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НБУ скасував обов'язковий продаж валютних надходжень для підприємців

Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу

Національний банк України скасував норму, за якою бізнес зобов'язаний продавати 30% своїх валютних надходжень. Відповідні зміни набудуть чинності 20 червня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу», — йдеться у повідомленні.

За прогнозами НБУ, такий крок щодо валютного послаблення не матиме значних негативних наслідків для макроекономічної стабільності України, адже відповідно до статистики Нацбанку, навіть попри нормативи, які зобов’язували підприємців продавати 50% валютних надходжень, бізнес насправді продавав понад 90% цих надходжень.

«У такий спосіб Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень у відповідності до покращення макроекономічних умов в Україні», — зазначають у НБУ.

Зазначимо, що в Україні діяло правило, яке зобов’язувало всі компанії, які отримують виручку в іноземній валюті (долари, євро, золото) продавати половину (згодом 30%) цієї виручки на міжбанківському ринку, обмінюючи її на гривні. Це правило запровадили для того, аби у більшій мірі контролювати курс валют та уникати його різких та непередбачуваних стрибків.

6 лютого норму обов’язкового продажу валюти знизили з 50% до 30%.

Нагадаємо, що з 7 лютого в Україні діятиме новий режим валютного регулювання, передбачений ухваленим законом про валюту.