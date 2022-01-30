Держстат порахував, на скільки зросли зарплати у 2021 році

Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 22,2%

Серед регіонів найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві

Реальна середня зарплата у грудні 2021 року зросла на 21,5%, порівняно з листопадом і на 11,9% в річному обчисленні. Про це повідомляють у Державній службі статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2021 становила 17 453 грн, що у 2,7 раза вище, ніж мінімальна (6500 грн).

Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 22,2%, а порівняно із груднем 2020 року – на 23,1%.

Серед регіонів найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві – 26 759 грн (+22,7% за рік), найнижчий – у Кіровоградській області – 13 331 грн (+16,4%).

Найвищі зарплати у грудні отримали працівники у сфері фінансової та страхової діяльності (31 274 грн; +33,5%). Найнижчі – у сфері організації харчування та тимчасового розміщення (9710 грн; +10%).

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2021р. порівняно з листопадом 2021р. становив 121,5%, а відносно грудня 2020р. – 111,9%. Індекс розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати на індекс споживчих цін.

Раніше Національний банк України оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік погіршений з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%.

Також названо найпопулярніші вакансії і найбільш оплачувану роботу в Києві.

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