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    Держстат порахував, на скільки зросли зарплати у 2021 році

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    Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 22,2% - Держстат порахував, на скільки зросли зарплати у 2021 році
    Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 22,2%
    фото з відкритих джерел

    Серед регіонів найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві

    Реальна середня зарплата у грудні 2021 року зросла на 21,5%, порівняно з листопадом і на 11,9% в річному обчисленні. Про це повідомляють у Державній службі статистики.

    Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2021 становила 17 453 грн, що у 2,7 раза вище, ніж мінімальна (6500 грн).

    Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 22,2%, а порівняно із груднем 2020 року – на 23,1%.

    Серед регіонів найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві – 26 759 грн (+22,7% за рік), найнижчий – у Кіровоградській області – 13 331 грн (+16,4%).

    Найвищі зарплати у грудні отримали працівники у сфері фінансової та страхової діяльності (31 274 грн; +33,5%). Найнижчі – у сфері організації харчування та тимчасового розміщення (9710 грн; +10%).

    Індекс реальної заробітної плати у грудні 2021р. порівняно з листопадом 2021р. становив 121,5%, а відносно грудня 2020р. – 111,9%. Індекс розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати на індекс споживчих цін.

    Раніше Національний банк України оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік погіршений з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%.

    Також названо найпопулярніші вакансії і найбільш оплачувану роботу в Києві.

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    Теги: ЄС Національний банк банк зарплата Держстат безробіття харчування
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    Держстат порахував, на скільки зросли зарплати у 2021 році