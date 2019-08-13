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    Економіка та фінанси

    Нацбанк удвічі збільшив випуск електронних грошей

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    Нацбанк удвічі збільшив випуск електронних грошей

    У першому півріччі 2019 року в Україні зафіксовано 67,9 млн електронних гаманців

    В Україні спостерігається стабільний позитивний тренд використання електронних грошей.

    Про це у Facebook повідомляє Національний банк.

    Так, у першому півріччі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг випущених електронних грошей зріс майже удвічі - до 85,4 млн грн.

    Обсяги операцій з електронними грошима зросли на 60%, до 4,9 млрд грн, а кількість електронних гаманців зросла більш ніж на 20% - до 67,9 млн шт.

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    У Нацбанку нагадали, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої, що не поповнюється, становить 4 тис. грн; на пристрої, що поповнюється – 14 тис. грн (причому сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 тис. грн на рік).

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