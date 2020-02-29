Нацбанк оштрафував три банки на 1 млн гривень



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Нацбанк оштрафував три банки на 1 млн гривень

Три банки оштрафовані за порушення фінансового моніторингу.

Національний банк оштрафував Перший інвестиційний банк на 200 тис. гривень, А-Банк і банк «Львів« за 400 тис. гривень кожен за порушення фінансового моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в лютому 2020 застосував до трьох банків заходи впливу.

НБУ оштрафував на 200 тис. гривень ПІН Банк за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

А-Банку направлено письмове застереження: неналежного виконання обов'язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.

Також банк отримав попередження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, у тому числі клієнтів - національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; нездійснення первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі, в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

Також банк оштрафований на 400 тис. гривень за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу виконання запитів інспекційної групи.

Банк «Львів» оштрафований на 400 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.