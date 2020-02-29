У ніч на 1 березня банкомати Приватбанку і сервіс Privat24 припинять роботу



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З 7 ранку 1 березня всі системи знову працюватимуть стабільно

У ніч на неділю, 1 березня, усі банкомати, термінали та Privat24 не будуть працювати через проведення технічних робіт. Про це повідомили у «ПриватБанку».

Як зазначається, грошові операції не будуть доступні з 01:00 по 07:00.

«У ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі (01:00-07:00) оновлюватимемо процесинг.

Якщо плануєте гуляти, рекомендуємо мати із собою готівку. pic.twitter.com/FyTgQXDJ4Q — PrivatBank (@privatbankua) February 29, 2020

У зв’язку з цим користувачам Приватбанку порекомендували в разі необхідності заздалегіть знімати готівку.

Також у пресслужбі банку додали, що з 7 ранку 1 березня всі системи відновлять звичний режим роботи.

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