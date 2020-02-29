У ніч на 1 березня банкомати Приватбанку і сервіс Privat24 припинять роботу
З 7 ранку 1 березня всі системи знову працюватимуть стабільно
У ніч на неділю, 1 березня, усі банкомати, термінали та Privat24 не будуть працювати через проведення технічних робіт. Про це повідомили у «ПриватБанку».
Як зазначається, грошові операції не будуть доступні з 01:00 по 07:00.
«У ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть», – йдеться у повідомленні.
Сьогодні вночі (01:00-07:00) оновлюватимемо процесинг.— PrivatBank (@privatbankua) February 29, 2020
Якщо плануєте гуляти, рекомендуємо мати із собою готівку. pic.twitter.com/FyTgQXDJ4Q
У зв’язку з цим користувачам Приватбанку порекомендували в разі необхідності заздалегіть знімати готівку.
Також у пресслужбі банку додали, що з 7 ранку 1 березня всі системи відновлять звичний режим роботи.