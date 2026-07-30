Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор
Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%
фото: НБУ

Регулятор пояснив своє рішення прискоренням інфляційного тиску, не виключив нових підвищень ставки та окреслив терміни можливого пом'якшення політики

Національний банк України вперше за останні шість місяців підвищив облікову ставку. Правління НБУ збільшило її на 0,5 відсоткового пункту – до 15,5% річних, пояснивши рішення посиленням фундаментального цінового тиску та очікуваним прискоренням інфляції до кінця року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НБУ.

У регуляторі наголосили, що готові й надалі використовувати інструменти монетарної політики для стримування інфляції. «НБУ готовий і надалі використовувати монетарний інструментарій, зокрема додатково посилювати процентну політику для стримування цінового тиску», – зазначили в Національному банку.

Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор фото 1
фото: Нацбанк

За оновленим прогнозом НБУ, у разі необхідності облікова ставка може зрости ще більше. Водночас повернення до циклу пом'якшення процентної політики регулятор очікує лише у другому кварталі 2027 року.

У Нацбанку пояснили, що підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, зміцнити стійкість валютного ринку, зберегти контроль над інфляційними очікуваннями та сприяти поступовому уповільненню інфляції.

За даними НБУ, у червні споживча інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція прискорилася до 8,1%, що перевищило попередні очікування регулятора.

Національний банк прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова – 9,2%. У 2027 році вона має сповільнитися до 6,9%, а наприкінці 2028 року повернутися до цільового рівня 5%.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності  шляхом активнішого кредитування.

Востаннє НБУ змінював облікову ставку у січні 2026 року, коли знизив її з 15,5% до 15% річних. У березні та квітні регулятор залишав ставку без змін, а тепер знову перейшов до її підвищення на тлі зростання інфляційних ризиків.

До слова, національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на 30 липня 2026 року. Порівняно з 29 липня, курс долара подешевшав, а євро та польського злотого зріс. 

 

Читайте також:

Теги: НБУ Нацбанк гроші Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Кремль штовхає Україну і Польщу до конфлікту
Росія розуміє: роз'єднати українців і поляків легше, ніж перемогти Україну
5 липня, 16:06
Принц Вільям має у своєму підпорядкуванні маєток та герцогство
Принц Вільям став мільярдером, випередивши короля Чарльза
1 липня, 14:56
Петер Мадяр публічно наголошував, що одночасне відкриття всіх кластерів дало б хибний сигнал країнам Західних Балкан
Угорщина відкрила кластер ЄС для Молдови, заблокувавши – для України
18 липня, 06:35
мзс України засуджує російські атаки на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру
МЗС закликає судновласників тимчасово зупинити рейси до російських портів у Чорному морі
24 липня, 20:20
Документ міністри Андрій Сибіга та Мотегі Тошіміцу підписали після переговорів
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
1 липня, 14:09
Польща прийме війська Франції та Великої Британії
Від теорії до практики. Коаліція охочих анонсувала перші військові навчання
14 липня, 19:23
Національний банк оновив офіційний курс валют на 22 липня 2026 року
Курс валют 22 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
22 липня, 09:32
Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 липня 2026 року
Курс валют 24 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
24 липня, 09:46
Любов Галан та Сергій Боєв
Хмара представив нових заступників: хто увійшов до керівництва Міноборони
Вчора, 21:09

Економіка

Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор
Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор
Уряд визначився з долею пільги на посилки до 150 євро – з винятком
Уряд визначився з долею пільги на посилки до 150 євро – з винятком
419 млн грн від Кабміну: які області отримають гроші на зарплати
419 млн грн від Кабміну: які області отримають гроші на зарплати
Канада готує масштабні інвестиції для Закарпаття: деталі історичної зустрічі
Канада готує масштабні інвестиції для Закарпаття: деталі історичної зустрічі
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» збільшить вартість бензину та дизеля, – аналітик
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» збільшить вартість бензину та дизеля, – аналітик
Нардеп: Звинувачення у ручному укрупненні лотів «Енергоатомом» не підтверджуються
Нардеп: Звинувачення у ручному укрупненні лотів «Енергоатомом» не підтверджуються

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua