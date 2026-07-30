Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор

Регулятор пояснив своє рішення прискоренням інфляційного тиску, не виключив нових підвищень ставки та окреслив терміни можливого пом'якшення політики

Національний банк України вперше за останні шість місяців підвищив облікову ставку. Правління НБУ збільшило її на 0,5 відсоткового пункту – до 15,5% річних, пояснивши рішення посиленням фундаментального цінового тиску та очікуваним прискоренням інфляції до кінця року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НБУ.

У регуляторі наголосили, що готові й надалі використовувати інструменти монетарної політики для стримування інфляції. «НБУ готовий і надалі використовувати монетарний інструментарій, зокрема додатково посилювати процентну політику для стримування цінового тиску», – зазначили в Національному банку.

фото: Нацбанк

За оновленим прогнозом НБУ, у разі необхідності облікова ставка може зрости ще більше. Водночас повернення до циклу пом'якшення процентної політики регулятор очікує лише у другому кварталі 2027 року.

У Нацбанку пояснили, що підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, зміцнити стійкість валютного ринку, зберегти контроль над інфляційними очікуваннями та сприяти поступовому уповільненню інфляції.

За даними НБУ, у червні споживча інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція прискорилася до 8,1%, що перевищило попередні очікування регулятора.

Національний банк прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова – 9,2%. У 2027 році вона має сповільнитися до 6,9%, а наприкінці 2028 року повернутися до цільового рівня 5%.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

Востаннє НБУ змінював облікову ставку у січні 2026 року, коли знизив її з 15,5% до 15% річних. У березні та квітні регулятор залишав ставку без змін, а тепер знову перейшов до її підвищення на тлі зростання інфляційних ризиків.

До слова, національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на 30 липня 2026 року. Порівняно з 29 липня, курс долара подешевшав, а євро та польського злотого зріс.