Нардеп: Звинувачення у ручному укрупненні лотів «Енергоатомом» не підтверджуються

Заступник голови енергокомітету Ради спростував звинувачення у ручному укрупненні лотів «Енергоатомом»

Народний депутат, заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко закликав невідкладно розглянути на засіданні парламентського комітету звинувачення щодо аукціонів «Енергоатома». За його словами, офіційні пояснення біржі та державної компанії не підтверджують, що продавець вручну укрупнював лоти або втручався у механізм торгів електроенергією.

У депутатському зверненні Кучеренка зазначається, що порядок формування пакетів під час додаткового періоду був погоджений Аукціонним комітетом ще у 2021 році. Перехід до цього етапу здійснює сама електронна система – продавець не ухвалює окремого рішення про укрупнення лотів.

«Перехід до додаткового періоду здійснюється автоматично, а продавець не приймає окремого рішення про укрупнення пакетів у тому вигляді, як це подається у публічному просторі», – йдеться у зверненні.

Це означає, що зниження підсумкової ціни не можна автоматично пояснювати ручними діями «Енергоатома». Обсяг пакетів і перебіг додаткового періоду визначалися чинними правилами торгів, а не окремим рішенням компанії.

Кучеренко також наголосив, що за весь час застосування цього механізму організатор аукціонів не отримував скарг щодо ознак маніпулювання. Сам «Енергоатом» офіційно заявив, що не формує і не погоджує такі пакети.

«Так зване «укрупнення лотів» не є рішенням компанії, а продавець взагалі не має можливості формувати чи погоджувати такі пакети», – зазначається у документі з посиланням на позицію «Енергоатома».

На думку депутата, замість публічних звинувачень питання мало бути розглянуте відкрито за участі Міненерго, НКРЕКП, «Енергоатома», Української енергетичної біржі, учасників ринку та експертів. Він підкреслив, що позиція парламентського комітету повинна формуватися колегіально, а не через одноосібні листи його голови.

«Комітет є колегіальним органом Верховної Ради України. Його позиція формується рішеннями Комітету, а не одноосібними листами його голови», – наголосив Кучеренко.

Депутат запропонував невідкладно скликати засідання комітету, запросити представників державних органів, біржі та компанії й за результатами обговорення ухвалити офіційну позицію щодо ситуації.

Раніше голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус звернувся до Кабінету Міністрів через різке падіння цін на РДН у середині липня, заявивши про можливі ознаки штучного впливу на ринок.