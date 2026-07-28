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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» збільшить вартість бензину та дизеля, – аналітик

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» збільшить вартість бензину та дизеля, – аналітик
В «Укрзалізниці» повідомили про ініціативу підвищити тарифи на окремі види вантажних перевезень на 30%
фото: glavcom.ua

Сіренко: Якщо раніше середня логістична складова становила близько 2-3 грн на літр, то тепер ми будемо рухатися до 4-5 грн

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення може призвести до зростання вартості бензину та дизельного пального в Україні, адже збільшить логістичні витрати постачальників. Таку думку висловив аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

За його словами, транспортна складова є одним із ключових елементів ціни пального, тому будь-яке збільшення витрат на перевезення неминуче відображається на кінцевій вартості для споживача.

«Вартість логістики безумовно впливає на вартість доставки. Якщо раніше середня логістична складова становила близько 2-3 гривень на літр, то тепер ми будемо рухатися до 4-5 гривень. Треба рахувати, але очевидно, що вона буде більшою, ніж раніше», – зазначив Сіренко.

За словами експерта, український ринок уже перебуває під тиском зовнішніх факторів: після загострення ситуації на Близькому Сході в Європі зріс попит на нафтопродукти, насамперед дизельне пальне, що призвело до суттєвого збільшення різниці між вартістю нафти та готового дизеля.

«Нафта вже кілька днів дешевшає, але дизельне пальне не реагує на це зниження. Це аномальна ситуація. Україна не має власного виробництва в необхідних обсягах, тому змушена купувати дорогий імпортний ресурс», – пояснив Сіренко.

Експерт також звернув увагу, що подорожчання пального впливатиме не лише на автомобілістів, а й на собівартість перевезень, аграрне виробництво та ціни на продукти харчування. На його думку, уряд міг би пом'якшити ціновий тиск, однак для цього потрібні оперативні рішення Кабінету Міністрів.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомили про ініціативу підвищити тарифи на окремі види вантажних перевезень на 30%. Водночас, у Верховній Раді закликали новий уряд доопрацювати наказ про підвищення, бо він не відповідає економічній безпеці і ухвалений з порушеннями закону. Учасники наради заявили, що нинішні фінансові проблеми Укрзалізниці мають вирішуватися за рахунок державної підтримки та міжнародного фінансування, а не перекладатися на українських вантажовідправників.

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Теги: нафта тарифи ринок перевезення Укрзалізниця

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