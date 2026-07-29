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419 млн грн від Кабміну: які області отримають гроші на зарплати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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419 млн грн від Кабміну: які області отримають гроші на зарплати
Усі шість областей межують із зоною бойових дій або регулярно потерпають від російських обстрілів
фото: glavcom.ua

Кошти підуть на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій

Уряд розподілив 419 млн грн між шістьма обласними військовими адміністраціями – Сумською, Одеською, Миколаївською, Харківською, Херсонською та Чернігівською. Про це пише «Главком» із посиланням на допис прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

На що підуть кошти

За словами очільника уряду, виділені кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій зазначених регіонів. Усі шість областей межують із зоною бойових дій або регулярно потерпають від російських обстрілів.

«Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов'язок – надати всю необхідну підтримку», – наголосив Корецький.

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Додаткова підтримка для Сумщини

Окрім розподілу коштів на зарплати, прем'єр-міністр повідомив про ще одне рішення уряду – додаткові 70 млн грн з резервного фонду виділять на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. За словами Корецького, ці роботи мають завершити в найкоротші терміни.

Також очільник уряду обговорив із керівництвом Сумської ОВА та представниками місцевих громад питання встановлення додаткових мобільних укриттів там, де вони найбільш потрібні.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Корецький здійснив першу робочу поїздку на Сумщину на посаді прем'єр-міністра, де обговорював підготовку регіону до зими та актуальні потреби військових і громад.

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Теги: Сумщина Харківщина фронт Миколаїв гроші міністр Сергій Корецький

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