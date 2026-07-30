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Уряд визначився з долею пільги на посилки до 150 євро – з винятком

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Уряд визначився з долею пільги на посилки до 150 євро – з винятком
фото ілюстративне

Корецький: приватні подарунки вартістю до 45 євро оподатковувати не будуть

Уряд направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує пільгу з ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністра Сергія Корецького в Telegram.

Що зміниться для покупців

Наразі товари з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, ПДВ не оподатковуються. Уряд пропонує скасувати цю пільгу, аби привести українські правила у відповідність до законодавства Євросоюзу – відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді.

«Ми пропонуємо скасувати цю пільгу та привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу», – зазначив Корецький, який очолює уряд із 16 липня 2026 року.

Виняток зробили для приватних безоплатних подарунків – посилки вартістю до 45 євро, надіслані фізичною особою фізичній особі, оподатковуватися і надалі не будуть.

Навіщо уряду ці зміни

За словами прем'єр-міністра, ідея реформи – створити рівні умови для всіх учасників ринку.

«Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції», – наголосив Корецький.

Очікується, що скасування пільги забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку.

«Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки», – додав він.

Коли запрацюють нові правила

Якщо депутати підтримають законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року – бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися.

Уряд також доручив Міністерству фінансів та іншим відповідальним органам якісно відпрацювати питання з парламентарями на рівні комітетів і фракцій, а також детально роз'яснити громадськості норми законопроєкту та необхідність його ухвалення.

Нагадаємо, ще навесні уряд презентував ширший пакет податкової реформи, який передбачав запровадження ПДВ на закордонні посилки з першого євро та повне скасування ліміту в €150 – «Главком» розповідав, які ще зміни готує Мінфін для платників податків. Паралельно уряд просуває й іншу частину пакету – так званий «податок на OLX» для продавців на цифрових платформах.

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Теги: Мінфін Сергій Корецький бізнес фінансування пільги правила законопроєкт податки

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