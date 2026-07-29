Канада готує масштабні інвестиції для Закарпаття: деталі історичної зустрічі

Сторони порушили питання безпеки, економіки, підтримки ветеранів і національних меншин

Тимчасова повірена у справах Канади в Україні Крістіан Руа під час робочого візиту до Закарпаття провела зустрічі з керівництвом області. Сторони обговорили подальшу співпрацю, перспективи розвитку регіону та низку актуальних питань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закарпатську обласну раду та допис Закарпатської ОВА.

Під час зустрічі з виконувачем повноважень голови Закарпатської обласної ради Андрієм Шекетою сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, соціально-економічний стан області в умовах воєнного стану, роботу територіальних громад, підтримку релокованого бізнесу, інтеграцію ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, а також питання забезпечення прав національних меншин.

Шекета подякував Канаді за військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні й наголосив на важливості подальшої співпраці.

«Підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливою для стійкості нашого регіону. Ми цінуємо увагу Канади до Закарпаття та готовність спільно працювати над проєктами, які допоможуть області розвиватися навіть у ці непрості часи», – зазначив він.

Під час окремої зустрічі в Закарпатській ОВА перший заступник голови адміністрації Василь Іванчо представив представниці Канади основні напрями розвитку області, розповів про підтримку релокованих підприємств, розвиток індустріальних парків, підготовку кадрів та покращення бізнес-клімату.

Тимчасова повірена у справах Канади в Україні Крістіан Руа під час зустрічі в Закарпатській ОВА Фото: Закарпатська ОВА

«Закарпаття має значний потенціал – від вигідного географічного розташування та людського капіталу до реальних перспектив для інвестування в різні галузі. Незмінними пріоритетами також залишаються підтримка ветеранів, вимушених переселенців, поліпшення бізнес-клімату та зміцнення громад. Вдячні Канаді за солідарність з Україною та готовність розвивати довгострокове партнерство», – наголосив Василь Іванчо.

У Закарпатській ОВА повідомили, що канадська сторона розглядає можливість розширення програм підтримки України, а Закарпаття є одним із потенційних регіонів для реалізації нових ініціатив.

Окрему увагу приділяють залученню інвестицій у перспективні галузі: автомобілебудування, виробництво високотехнологічної продукції, розвиток альтернативної енергетики, переробка відходів, видобувна галузь, виноробство, вівчарство, туризм і рекреація.