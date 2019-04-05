  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Нацбанк зміцнив курс гривні

    • Розсилка
    Національний банк України&nbsp;встановив офіційний курс на 8 квітня - Нацбанк зміцнив курс гривні
    Національний банк України встановив офіційний курс на 8 квітня

    На міжбанківському валютному ринку гривня також зміцнилася

    Національний банк України на понеділок, 8 квітня, встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн / долар, таким чином зміцнивши національну валюту на 26 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора в п'ятницю, 5 квітня.

    Євро також втратило в ціні 25 копійок.

    НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США - 2676,8706;
    • 100 євро - 3006,9287.

    На міжбанківському валютному ринку гривня також зміцнилася. Так, долар подешевшав на 14 копійок - до 26,66-26,70 гривень.

    Раніше голова Ради Нацбанку дав прогноз курсу гривні на літо.

    Читайте також
    Національний банк курс валют економіка гривня Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ