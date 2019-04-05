Нацбанк зміцнив курс гривні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національний банк України встановив офіційний курс на 8 квітня

На міжбанківському валютному ринку гривня також зміцнилася

Національний банк України на понеділок, 8 квітня, встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн / долар, таким чином зміцнивши національну валюту на 26 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора в п'ятницю, 5 квітня.

Євро також втратило в ціні 25 копійок.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 2676,8706;

100 євро - 3006,9287.

На міжбанківському валютному ринку гривня також зміцнилася. Так, долар подешевшав на 14 копійок - до 26,66-26,70 гривень.

Раніше голова Ради Нацбанку дав прогноз курсу гривні на літо.