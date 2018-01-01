Нацбанк знизив курс гривні на 13 копійок

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,9719 грн проти 33,6521 грн у середу

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 13 копійок, залишивши його на 11 січня на рівні 28,33 гривні. Про це йдеться в даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,97 гривні. За 10 російських рублів дають 4,9810 гривні. 10 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку