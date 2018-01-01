Нацбанк знизив курс гривні на 13 копійок
- Сьогодні, 09:44
-
Розсилка
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,9719 грн проти 33,6521 грн у середу
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 13 копійок, залишивши його на 11 січня на рівні 28,33 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,97 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,9810 гривні.
10 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,34-28,36 гривні за долар.