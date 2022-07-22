Націоналізація Новокраматорського машинозаводу: в Раді назвали головного лобіста
Депутати пояснили, для чого треба було повертати завод у власність держави
Народні депутати прийняли рішення про націоналізацію Новокраматорського машинобудівного заводу. Як повідомив автор постанови Володимир Арʼєв в коментарі Forbes, необхідність «відчуження» пов'язана з загрозою його втрати через можливе захоплення російськими військами.
Одним із основних лобістів постанови журналісти називають нардепа Максима Єфімова. Цю інформацію Forbes також підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. «Більше за прийняття постанови виступав Максим Єфімов», – заявив він.
Уродженець Петропаловська (Казахстан), Максим Єфімов став відомий через придбання конгресно-
За даними «Схем», Єфімов також є співвласником
Нагадаємо, 19 липня Рада проголосувала за примусову націоналізацію Новокраматорського машзаводу
У 2021 році Forbes оцінював НКМЗ у $215 млн. Згідно з фінансовою звітністю підприємства за 2020 рік, вартість його активів – 7,8 млрд грн.