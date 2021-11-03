Фонд держмайна продає ще один спиртзавод за 44 млн грн

«Тростянецький спиртовий завод» виставлено на онлайн-аукціон

26 листопада відбудеться онлайн-аукціон з приватизації держпідприємства «Тростянецький спиртовий завод». Про це повідомляє прнесслужба Фонду держмайна.

За даними Фонду держмайна, стартова ціна єдиного майнового комплексу Тростянецького спиртзаводу становить 44 012 959 грн. Заявки на участь в електронному аукціоні приймаються до 25 листопада.

Об’єкт приватизації розташований у смт. Тростянець Вінницької області.

Актив включає 67 одиниць нерухомого майна: будівлі та споруди виробничого призначення, склади, трансформаторна підстанція, чани, артскважини тощо, загальною площею 21102,4 кв.м.

Також на балансі спиртзаводу знаходяться транспортні засоби у кількості 31 одиниця та 9 зареєстрованих земельних ділянок, загальною площею 49,5840 га.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод», не перебуває в оренді.

З 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств спиртової галузі. Загалом на приватизацію держава виставить 41 місце провадження діяльності та ще 37 об’єктів, що входять до держпідприємства «Укрспирт».

Нагадаємо, Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

До слова, 12 жовтня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації Борщівського МПД і зберігання спирту на Тернопільщині.

Як повідомлялося, 5 жовтня Фонд держмайна продав Новоборовицький спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за понад 60 млн грн.