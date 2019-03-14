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    Економіка та фінанси

    Нацкомфінпослуг виключила з держреєстру три страхові компанії

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    Нацкомфінпослуг виключила з держреєстру три страхові компанії

    Виключення з реєстру також означає одночасне анулювання раніше виданих свідоцтв про державну реєстрацію

    Нацкомфінпослуг виключила з Державного реєстру СК «Фінако-Життя», СК «Астра-Страхування» і СК «Укрпромгарант».

    Відповідні розпорядження опубліковані на сайті регулятора.

    Виключення з реєстру також означає одночасне анулювання раніше виданих свідоцтв про державну реєстрацію як фінансових установ.

    У СК «Фінако-Життя» анулюється свідоцтво від 10 березня 2005 року, у СК «Астра-Страхування» — від 18 січня 2007 року, в СК «Укрпромгарант» — від 21 серпня 2004 року.

    У 2018 року комісія анулювала ліцензії 21 страхової компанії і виключила з Держреєстру фінансових організацій і анулювала свідоцтво про реєстрацію 17 страховиків.

    Страхові компанії, які втратили в минулому році ліцензії: «Класик страхування життя», «Енестра», «Здорово», «Актив-Гарант», «Укрпромстрах», «Енергія», «Перша європейська», «Український страховий капітал«, «Біополіс», «М-Лайф», «Партнерс», «Домінанта», «Промінвест», «фінгарантії», «Фінако-Життя», «Оранта-Лугань», «Всесвіт», «Київський страховий дім», «Аверс», СК «Іллічівська», «Укренергополіс».

    Раніше повідомлялося, що Нацбанк встановив вимоги до капіталу страховиків життя: тепер для отримання ліцензії страховик повинен забезпечити мінімальний капітал в сумі 300 млн грн.


    Нацкомфінпослуг фінанси
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