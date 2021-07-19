Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти

Країни, що входять в групу ОПЕК+, зобов’язалися починаючи з серпня збільшити видобуток нафти на 400 000 барелів щодня

Основні нафтовидобувні країни досягли угоди про збільшення видобутку, поклавши край суперечкам, під час яких світові ціни на нафту досягли найвищих значень за шість останніх років. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За угодою, підписаною 18 липня, країни, що входять в групу ОПЕК+, зобов’язалися починаючи з серпня збільшити видобуток нафти на 400 000 барелів щодня.

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати знайшли компромісне рішення щодо своїх обсягів видобутку. Це відкрило можливості для багатосторонньої угоди.

Група ОПЕК+ минулого року скоротила видобуток нафти на 10 мільйонів барелів на добу в зв’язку зі зниженням попиту через пандемію.

Нагадаємо, ОПЕК останнім часом вже наростив видобуток на 2,2 мільйона барелів на добу через пожвавлення світової економіки. Однак це не зупинило зростання цін. Ціни на нафту в США досягли 77 доларів за барель – це найвища ціна з 2014 року.

Рік тому – в березні 2020 року – попередня угода про скорочення видобутку розвалилася. Це обернулося обваленням нафтових цін майже на 30% і обвалом світових фондових ринків. Іноді вартість нафти і зовсім йшла «в мінус». Наприкінці року країни-учасники ОПЕК+ погодилися посилити умови угоди щодо обмеження видобутку. Додаткові зобов'язання взяла на себе Саудівська Аравія, яка добровільно знизила видобуток на мільйон барелів на добу.

До слова, Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального.