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«Нафтогаз» отримав кредит для купівлі газу на зиму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Нафтогаз» отримав кредит для купівлі газу на зиму
«Нафтогаз» отримав 4,7 млрд грн кредиту
фото: naftogaz.com

Приватбанк надав кошти «Нафтогазу»

Група «Нафтогаз» отримав кредит у розмірі 4,7 млрд грн від Приватбанку. Кошти використають для формування необхідних запасів у підземних сховищах газу напередодні опалювального сезону 2025/2026 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Паралельно триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами. Вдячний керівництву Приватбанку за швидку реакцію на наш запит. Дякую уряду за підтримку наших зусиль з підготовки до зими», – наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

Як повідомлялося, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива.

Зазначається, що через зруйновані виробничі потужності на сході країни Україна була змушена інтенсивно відбирати газ зі сховищ протягом зими та весни, а також збільшити імпорт. Як наслідок, за даними платформи Gas Infrastructure Europe (GIE), рівень запасів у сховищах станом на 16 квітня впав до історичного мінімуму ‒ лише 0,7 млрд м³ або 2,22% від загальної місткості.

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Теги: кредит Приватбанк Нафтогаз України

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