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«Нафтогаз» вдвічі переплатить за імпортний газ – ексголова «ОГТСУ»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Нафтогаз» вдвічі переплатить за імпортний газ – ексголова «ОГТСУ»
Через неефективні дії «Нафтогазу» промисловість зазнає додаткових збитків – Макогон
фото: depositphotos.com

«Нафтогаз» неефективно витратить мільярди на газ, який міг купити удвічі дешевше влітку – Макогон

Державний монополіст «Нафтогаз» неефективно витратить мільярди гривень на закупівлю газу, який компанія могла придбати влітку вдвічі дешевше. Про це заявив колишній очільник «Оператора газотранспортної системи України» Сергій Макогон.

Він розповів, що наразі в українських газосховищах історичний мінімум запасів не тільки на цю дату, а й за всі попередні зими. Наприклад, у кінці минулого опалювального сезону, 30 березня 2024 року, у ПСГ було більше газу, ніж зараз, коли попереду ще два холодні місяці.

«Заходити у зиму з такими запасами – дуже ризикована авантюра Міненерго і «Нафтогазу». За цю авантюру ми заплатимо дуже дорого. Через непродумані дії керівництва «Нафтогаз» неефективно витратить мільярди гривень на закупівлю газу, який він зараз купує вдвічі дорожче, ніж можна було купити влітку. Уже не рахуючи додаткові збитки для промисловості, яка буде вимушена тимчасово зупинити виробництво, якщо будуть введені обмеження», – каже Макогон.

Ексочільник ОГТСУ пояснив, що газу ледь вистачає. У сховищах є десь 2,5 мільярда кубометрів, які можна підняти. Якщо ж суттєво позимніє, зросте споживання і будуть обстріли, то потрібно буде вживати додаткові заходи, щоб уникнути проблем.

«Цієї зими не буде графіків відключень для населення. Не буде такого, що годину газ є, годину немає. Так воно не працює. Населення не вимикатимуть, у крайньому разі можуть обмежити промисловість. Якось пройдемо цю зиму. Катастрофи чи апокаліпсису не буде, але це буде дорого», – підсумував Макогон.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна додатково потребує не менше 1 млрд куб. м до кінця цього року, а Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з ціноутворення в енергетиці ініціювала аудит «Нафтогазу» через дефіцит газу.

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Теги: Міненерго промисловість Україна населення аудит Герман Галущенко Нафтогаз України газ

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