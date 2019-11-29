Нардеп Дубінський продає на аукціоні свій перший спорткар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гроші від продажу іномарки нардеп пообіцяв віддати на благодійність

«Слуга народу» виставив на продаж одну зі своїх 17 автівок

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський виставив на аукціон одну зі своїх автівок. Гроші від продажу іномарки нардеп пообіцяв віддати на благодійність.

Про це він написав в Instagram.

«Як і обіцяв - одну зі своїх машин виставляю на аукціон. Продаю свій перший спортивний автомобіль Subaru WRX STI GDA '02…Гроші відправлю на благодійність», - зазначив Дубінський.

Визначити нового власника автомобіля депутат пообіцяв 15 грудня.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями.

За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — «Мерседеси». Депутат пояснював свої статки «талантом» телеведучого, вартість майна його родини — близько 2,5 мільйона доларів.

Коментуючи свій автопарк та нерухомість, Дубінський заявив, що «хто працював – той їсть».